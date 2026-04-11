Panorama sanitario

Informe oficial: cuáles son las enfermedades que crecieron en Santa Fe en 2026

El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte sobre un escenario complejo en la provincia, con subas en enfermedades respiratorias, arbovirosis y eventos bajo investigación. Preocupan las coberturas de vacunación y la evolución de los brotes.