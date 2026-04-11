El último informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, correspondiente al Boletín Epidemiológico Nacional N° 802, ofrece una información detallada de la situación sanitaria en el país y pone el foco en varios eventos que requieren atención prioritaria.
Informe oficial: cuáles son las enfermedades que crecieron en Santa Fe en 2026
El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte sobre un escenario complejo en la provincia, con subas en enfermedades respiratorias, arbovirosis y eventos bajo investigación. Preocupan las coberturas de vacunación y la evolución de los brotes.
En ese contexto, Santa Fe aparece entre las jurisdicciones con indicadores a seguir de cerca, especialmente por el comportamiento de enfermedades prevenibles y transmisibles.
Coqueluche
Uno de los datos más relevantes es el incremento de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa. Se trata de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede ser grave, sobre todo en niños pequeños.
Hasta la semana epidemiológica 12 de 2026, Santa Fe registró 12 casos confirmados, dentro de un total de 46 notificaciones sospechosas. Si bien la cifra puede parecer moderada, el análisis en perspectiva genera preocupación.
Durante 2025, la provincia ya había mostrado un aumento significativo, con 92 casos confirmados, una cifra muy superior a los registros de años anteriores, como 2024 (5 casos) y 2022 (7 casos). Este crecimiento sostenido sugiere un cambio en la dinámica de circulación de la enfermedad.
Uno de los factores que explican este escenario es la cobertura de vacunación. El informe señala que la provincia presenta niveles intermedios a bajos en los refuerzos correspondientes a los 5 y 11 años, lo que favorece la acumulación de personas susceptibles.
En este contexto, los especialistas insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en edades clave, para evitar brotes y reducir la transmisión comunitaria.
Dengue
En paralelo, el dengue vuelve a ubicarse entre los eventos bajo vigilancia. Aunque la circulación confirmada aún es baja, las autoridades sanitarias detectaron un incremento en la notificación de casos probables en las últimas semanas.
Hasta la semana epidemiológica 12, Santa Fe acumula 1.169 notificaciones relacionadas con dengue. La mayoría de estos casos se encuentran en estudio, lo que implica que aún no fueron confirmados ni descartados.
En cuanto a los casos confirmados, se reportó uno con antecedente de viaje internacional. Se trata de un caso importado desde Maldivas, detectado en el departamento San Cristóbal, donde se identificó el serotipo DENV-3.
Las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelentes y la consulta temprana ante síntomas compatibles.
Hantavirosis
Otro de los puntos que genera preocupación es la hantavirosis. La provincia forma parte de la región Centro, que actualmente se encuentra en situación de brote para la temporada 2025-2026.
Según el informe, entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la semana 12 de 2026, Santa Fe registró 7 casos confirmados. Esto representa una tasa de incidencia de 0,19 por cada 100.000 habitantes.
Si bien el número absoluto es bajo, la clasificación como brote implica un seguimiento más intensivo y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o con presencia de roedores, que son los principales vectores de la enfermedad.
La hantavirosis es una enfermedad grave, que puede evolucionar rápidamente y requiere atención médica inmediata ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria.
Encefalitis por flavivirus
El boletín también menciona la aparición de eventos poco frecuentes pero de alto impacto potencial. Entre ellos, se destaca la encefalitis por flavivirus, una condición que puede estar asociada a virus como el dengue, la encefalitis de San Luis o el virus del Nilo Occidental.
En Santa Fe se registró un caso probable bajo investigación. Los estudios iniciales permitieron identificar que se trata de un virus del género flavivirus, aunque aún no se logró determinar con precisión cuál es el agente específico.
La encefalitis por flavivirus es una inflamación del cerebro provocada por virus pertenecientes a la familia Flaviviridae, entre los que se encuentran el virus del dengue, el de la encefalitis de San Luis y el virus del Nilo Occidental. Estos virus suelen transmitirse principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados.
Si bien no todos los casos evolucionan de forma grave, en algunas personas puede generar complicaciones neurológicas importantes, con síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, confusión, convulsiones o alteraciones de la conciencia.
Por este motivo, su detección y seguimiento dentro del sistema de vigilancia epidemiológica resultan clave para prevenir brotes y reducir riesgos en la población.