En medio de la conmoción por el hecho ocurrido el pasado lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal —donde un alumno de 15 años ingresó armado, asesinó a un estudiante de 13 años e hirió a otros tres—, los datos oficiales sobre salud mental en el país vuelven a encender una señal de alarma y profundizan la preocupación social.
Preocupación: crecen más del 40% los intentos de suicidio en el país
El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte un incremento superior al 40% en los intentos de suicidio respecto de años recientes. El fenómeno se ubica entre los eventos prioritarios y en nivel de alerta roja.
Los intentos de suicidio en Argentina registran en lo que va de 2026 un incremento significativo, tanto en los casos sin resultado fatal como en aquellos que terminan en muerte, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.
Aumento sostenido
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 802, correspondiente a abril de 2026, los intentos de suicidio se ubican entre los eventos priorizados bajo vigilancia intensiva y presentan una tendencia claramente ascendente.
Hasta la semana epidemiológica 12, se notificaron 2.501 intentos de suicidio sin resultado mortal, una cifra que supera ampliamente la mediana histórica reciente, estimada en 1.550 casos para el mismo período.
En paralelo, los intentos con resultado fatal alcanzaron los 113 casos, casi el doble de la mediana registrada en los últimos años, que se ubica en 59. Ambos indicadores se encuentran clasificados bajo el nivel de alerta rojo, una categoría que en el sistema de vigilancia implica que los valores están más de un 40% por encima de lo esperado.
Este nuevo esquema forma parte de una herramienta implementada recientemente en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que organiza los eventos mediante una codificación por colores para facilitar la detección temprana de brotes o cambios relevantes en la tendencia de enfermedades y otras problemáticas sanitarias.
En este contexto, los intentos de suicidio aparecen como uno de los eventos más sensibles dentro del sistema, no solo por su impacto en términos de salud pública, sino también por las múltiples variables sociales, económicas y psicológicas que intervienen en su evolución.
Nuevas herramientas de detección
Una de las claves para interpretar estos datos es que la vigilancia de los intentos de suicidio es relativamente reciente dentro del sistema nacional.
Según el propio informe, estos eventos comenzaron a incorporarse de manera más sistemática a partir de 2024, por lo que las comparaciones actuales se realizan en base a series cortas que incluyen principalmente los años 2024 y 2025.
Esto implica que, si bien el aumento es significativo en términos estadísticos, también se produce en un contexto de mejora en la capacidad de detección y registro.
En esa línea, el Ministerio de Salud incorporó nuevas estrategias de vigilancia activa que buscan fortalecer la detección temprana. Entre ellas se destaca la integración de datos provenientes de líneas telefónicas específicas de asistencia y de los despachos del sistema de emergencias 911.
Esta articulación permite que cada intervención o alerta registrada en el sistema de emergencias pueda convertirse en un dato epidemiológico. Los registros se incorporan bajo categorías específicas dentro del sistema, lo que mejora la capacidad de monitoreo en tiempo real y facilita la toma de decisiones.
La incorporación de estas fuentes apunta a construir un panorama más completo de la situación, al sumar información que no siempre llega por los canales tradicionales del sistema de salud, como hospitales o centros de atención primaria.
Una problemática compleja
El informe enfatiza la necesidad de fortalecer la coordinación entre jurisdicciones para mejorar la respuesta ante este tipo de eventos.
A diferencia de otras enfermedades que también forman parte del boletín —como la coqueluche, el dengue o la influenza—, los intentos de suicidio se abordan desde una lógica de alerta temprana, con foco en la detección de tendencias y en la sensibilización de los equipos de salud.
Este enfoque busca no solo registrar los casos, sino también generar herramientas para la prevención. La identificación de aumentos sostenidos permite orientar la sospecha clínica, reforzar los dispositivos de atención y diseñar estrategias de intervención más efectivas.