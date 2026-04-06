Un informe elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió una señal de alerta sobre la salud mental en la Argentina: alrededor del 65% de la población presenta riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno mental.
Informe de la UBA: el 65% de los argentinos está en riesgo de padecer trastornos mentales
El relevamiento señala un aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y otros indicadores de malestar psicológico, con factores asociados como el estrés cotidiano y el uso intensivo de tecnología.
El dato surge de un relevamiento reciente que analiza distintos indicadores vinculados al bienestar psicológico, en un contexto atravesado por tensiones económicas, cambios sociales y el impacto de las nuevas tecnologías.
El estudio pone el foco en síntomas como ansiedad, alteraciones del sueño y niveles elevados de estrés, que aparecen de manera creciente en distintos grupos etarios.
Principales indicadores
De acuerdo con el informe, uno de los hallazgos más relevantes es el aumento de síntomas asociados a la ansiedad. Este fenómeno se vincula con factores múltiples, entre ellos la incertidumbre económica, las exigencias laborales y las dificultades en la vida cotidiana.
A esto se suman los trastornos del sueño, otro de los indicadores que registraron un incremento significativo. Problemas para conciliar el descanso, despertares frecuentes y sensación de fatiga durante el día aparecen como síntomas recurrentes en una porción importante de la población.
Los especialistas destacan que el descanso insuficiente no solo afecta el bienestar general, sino que también puede agravar otros cuadros psicológicos. En ese sentido, la calidad del sueño se consolida como un elemento clave en la salud mental.
El estudio también advierte sobre niveles elevados de estrés sostenido, que en muchos casos se naturalizan como parte de la rutina. Sin embargo, cuando se prolonga en el tiempo, este estado puede derivar en problemas más complejos.
En conjunto, estos factores configuran un escenario en el que una proporción significativa de la población presenta condiciones que podrían evolucionar hacia trastornos mentales si no se abordan a tiempo.
Desafíos en salud mental
Otro de los aspectos analizados en el informe es el impacto del uso intensivo de tecnología, incluyendo herramientas digitales y sistemas basados en inteligencia artificial. Según los especialistas, existe una asociación entre el uso prolongado de estos recursos y mayores niveles de ansiedad, especialmente cuando interfieren con el descanso o generan sobrecarga de տեղեկատվación.
El vínculo no es lineal ni exclusivo, pero se suma a un conjunto de factores que inciden en el bienestar psicológico. El acceso constante a pantallas, la exposición a contenidos y la hiperconectividad pueden alterar rutinas y dificultar la desconexión necesaria para el descanso.
En este contexto, los expertos plantean la necesidad de promover hábitos más saludables en el uso de la tecnología, como establecer límites horarios o reducir la exposición antes de dormir.
A nivel general, el informe subraya que la salud mental debe ser abordada de manera integral, considerando tanto variables individuales como sociales. Esto incluye el acceso a servicios de atención, la promoción de entornos saludables y la generación de políticas públicas orientadas a la prevención.
En la Argentina, el sistema de salud enfrenta el desafío de responder a una demanda creciente en este campo. La detección temprana y el acompañamiento profesional aparecen como herramientas clave para evitar la progresión de los cuadros.
El estudio de la UBA no plantea un diagnóstico generalizado, sino un nivel de riesgo que funciona como indicador de alerta. En ese sentido, los especialistas coinciden en la importancia de no minimizar los síntomas y de fomentar la consulta oportuna.
El escenario actual, atravesado por cambios acelerados y nuevas dinámicas sociales, plantea la necesidad de repensar estrategias de cuidado en salud mental. En esa línea, el informe aporta datos que buscan orientar tanto a la comunidad médica como a la sociedad en su conjunto sobre la magnitud del problema y la importancia de abordarlo de manera temprana.