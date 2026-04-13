La campaña de vacunación antigripal avanza con un ritmo superior al esperado y ya alcanzó cifras que, incluso dentro del sistema de salud, generaron sorpresa.
Avanza la campaña antigripal con alta demanda y despliegue en geriátricos
La alta demanda sorprendió a las autoridades sanitarias: se utilizó el 88% de las vacunas disponibles y ya se distribuyen nuevas partidas. La estrategia ahora prioriza a adultos mayores en residencias con equipos itinerantes.
Con casi 150 mil personas inmunizadas en las primeras semanas, las autoridades sanitarias destacan la alta adhesión de la población y ponen el foco en una nueva etapa: reforzar la cobertura en adultos mayores que viven en residencias.
Demanda récord
Según explicó, a El Litoral, Leticia Márquez, integrante del Programa de Inmunización de la Provincia de Santa Fe, la respuesta de la población superó las previsiones iniciales. “Gratamente nos ha sorprendido la alta demanda que hay en relación a la vacuna antigripal”, señaló, al describir el escenario que atraviesan los vacunatorios.
De acuerdo con los datos oficiales, hasta el momento se aplicaron casi 150.000 dosis en los distintos grupos objetivo. Ese número representa el 88% de las vacunas que fueron enviadas por Nación en la primera etapa de la campaña, lo que evidencia la rapidez con la que se utilizaron los recursos disponibles.
El fenómeno tuvo un impacto directo en la disponibilidad de vacunas. En algunos centros de salud y farmacias se registraron faltantes temporarios, producto del fuerte ritmo de aplicación.
“Hubo una vacunación récord para la cantidad de dosis que teníamos disponible”, explicó Márquez, quien remarcó que esto debe interpretarse como una señal positiva: “Eso quiere decir que la gente adhiere a esta vacunación”.
Entre los factores que explican este incremento en la demanda, la funcionaria mencionó la percepción de riesgo frente a la circulación de una nueva variante de gripe detectada en Europa, Norteamérica y con algunos casos en Argentina.
A esto se suma el descenso de las temperaturas para esta época del año, lo que suele asociarse con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias.
“La gente asocia el riesgo con la temperatura baja y la gripe, y eso hace que la demanda haya aumentado”, indicó. Este comportamiento se reflejó en todos los vacunatorios, donde los equipos de salud debieron responder a una mayor afluencia de personas.
En paralelo, se confirmó la llegada de nuevas partidas. Según detalló Márquez, ya están siendo distribuidas más de 80.000 dosis adicionales. Estas vacunas se reparten a través de las droguerías centrales y los nodos de salud, con el objetivo de reponer rápidamente los stocks en los distintos efectores.
“La población que ya consultó la semana pasada a su vacunatorio habitual, que vuelva a consultar”, recomendó, al señalar que la reposición es dinámica y que las dosis se redistribuyen a medida que ingresan al sistema.
Operativo en geriátricos
Con la llegada de nuevas vacunas, se van a recorrer las residencias de adultos mayores. Se trata de uno de los grupos más vulnerables frente a la gripe y, por lo tanto, una prioridad dentro de la campaña.
Márquez explicó que una parte de las nuevas dosis corresponde a una formulación específica para personas mayores de 65 años, que ofrece una mejor respuesta inmunológica. Estas vacunas serán destinadas principalmente a quienes viven en geriátricos.
El operativo contempla la intervención directa de equipos de salud en los establecimientos. “Se está coordinando un trabajo entre los nodos de salud, las escuelas de enfermería y las residencias geriátricas”, detalló. En ese esquema, participan también estudiantes avanzados de enfermería, quienes colaboran en la aplicación de las dosis.
La logística incluye un relevamiento previo de cada institución, tanto en cantidad de residentes como de personal de salud. A partir de esa información, se organizan visitas programadas con equipos itinerantes que se trasladan hasta los lugares para realizar la vacunación.
“Se coordina un día de visita con equipos que llegan hasta el lugar, independientemente de la condición social o cobertura de salud de las personas que allí residen”, explicó Márquez. Este enfoque busca garantizar el acceso equitativo a la vacuna, sin distinción de sistema de atención.
En total, el operativo alcanzará a más de 200 centros geriátricos distribuidos en la provincia. La implementación está descentralizada en nodos de salud, cada uno con equipos responsables de los efectores dentro de su área de influencia.