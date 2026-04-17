La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, habló sobre la situación del sistema de salud nacional, al referirse al impacto que tiene el deterioro de la cobertura del PAMI en la provincia de Santa Fe. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria expuso cifras concretas y remarcó que el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor.
Crece la atención de afiliados al PAMI en hospitales santafesinos
La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, alertó sobre el creciente traslado de pacientes del PAMI al sistema público. Aseguró que uno de cada cuatro pacientes con cobertura que se atienden en hospitales santafesinos pertenece a esa obra social.
“Los afiliados al PAMI representan el 25 % de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”, señaló Coudannes, al tiempo que advirtió que esta tendencia refleja un problema estructural más profundo vinculado al acceso a la salud.
Un sistema bajo presión
El dato expuesto por la vocera implica que uno de cada cuatro pacientes que cuenta con algún tipo de cobertura, pero igualmente recurre al sistema público, pertenece al PAMI. Esta situación, según explicaron fuentes oficiales, responde a dificultades en la prestación de servicios, demoras en la atención y problemas en la provisión de medicamentos.
En ese marco, la red de hospitales y centros de salud de Santa Fe comienza a experimentar una sobrecarga que pone en tensión los recursos disponibles.
En paralelo, distintos actores del sistema de salud vienen advirtiendo sobre atrasos en los pagos a prestadores, lo que repercute directamente en la disponibilidad de servicios para los afiliados.
A esto se suma la preocupación del sector farmacéutico, que ha señalado dificultades en la cobertura de medicamentos. En varias localidades, farmacias han reportado demoras en los reintegros y restricciones en la entrega de ciertos tratamientos, lo que obliga a muchos jubilados a buscar alternativas en el sistema público.
El rol del Estado provincial
Frente a este escenario, desde el gobierno santafesino remarcan la decisión de sostener una política activa en materia de salud pública.
Coudannes fue enfática al diferenciar la postura provincial de la política nacional: “En Santa Fe no hay un gobierno con una motosierra en la mano, sino un Estado que invierte y acompaña a jubilados, productores, docentes y estudiantes a través de políticas públicas”.
En ese sentido, la provincia ha reforzado programas de atención primaria, ampliado la cobertura en centros de salud y sostenido campañas de vacunación, como la antigripal, que este año registró una demanda récord.