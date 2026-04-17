Conferencia de prensa

Crece la atención de afiliados al PAMI en hospitales santafesinos

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, alertó sobre el creciente traslado de pacientes del PAMI al sistema público. Aseguró que uno de cada cuatro pacientes con cobertura que se atienden en hospitales santafesinos pertenece a esa obra social.