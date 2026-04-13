Luces de alerta en las farmacias de todo el país por falta de pago por parte del gobierno nacional en el convenio de Pami. Así lo confirmó este lunes por la mañana en diálogo con El Litoral, Damián Sudano presidente de Federación Farmacéutica (FEFARA).
Farmacias santafesinas preocupadas por falta de pago del Pami
La entidad adeuda a la fecha cuatro pagos. La situación ocurre en todo el país. Desde FEFARA aclararon que “están en negociaciones todos los días” y que las farmacias “hacen un esfuerzo enorme”. Ocurre algo similar con ópticos y hubo recortes para los médicos de cabecera.
“Con el convenio de Pami estamos teniendo atrasos de pago. La farmacia está financiando mucho la cuenta corriente, estamos en una situación complicada debido a los atrasos”, reconoció la autoridad representativa de las farmacias santafesinas.
En ese sentido, Sudano detalló: “Estamos en plena negociación con Pami para poder achicar esos atrasos pero la realidad es que hoy están con cuatro pagos vencidos del cronograma”.
“Las farmacias están haciendo un esfuerzo enorme para poder sostener y ya tenemos algunas que no pueden atender el 100% de la cobertura porque tiene que pagar el medicamento a la droguería y al tener atraso no se puede dar la prestación como debe ser”, agregó.
En todo el país
Ante la consulta sobre si el problema sólo se da en Santa Fe, Sudano aclaró que “el panorama se da en todo el país. Somos cinco entidades que representamos al 100% de las farmacias en el convenio con Pami”.
Y en ese sentido recordó: “Los atrasos comenzaron en agosto del año pasado (2025), veníamos de un convenio de 2018 donde con plazos (salvo alguna excepción) con el cronograma de pago cumpliéndose. Y a partir de agosto, creo que por la baja de ingreso del Estado Nacional, comenzaron los problemas”.
“En este contexto, estamos negociando con las droguerías para que nos den más plazos. Es todo una situación compleja para mantener la cadena de comercialización de medicamentos”, cerró.
Panorama similar con ópticos
Una situación parecida atraviesan los ópticos en su vínculo con Pami. Desde finales de 2025 se generó deuda con el sector, que venía cobrando a 60 días. Así las cosas, la falta de pago derivó en un corte del servicio en algunas provincias, mientras que en otras jurisdicciones se liberó la acción a cada profesional, como ocurre en Entre Ríos.
Mientras que Misiones, Mendoza, La Pampa y Santa Fe, fueron por el camino del cese momentáneo del servicio.
Médicos de cabecera rechazan un recorte
Al mismo tiempo, este lunes por la mañana también se conoció que médicos de cabecera de Pami iniciaron un paro de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados.
La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.
El conflicto se originó a partir del cambio en la estructura de honorarios. Hasta ahora, los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto: un monto fijo por cápita, según la cantidad de afiliados asignados, al que se sumaban adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional.
Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2.100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.