Panorama complejo

Farmacias santafesinas preocupadas por falta de pago del Pami

La entidad adeuda a la fecha cuatro pagos. La situación ocurre en todo el país. Desde FEFARA aclararon que “están en negociaciones todos los días” y que las farmacias “hacen un esfuerzo enorme”. Ocurre algo similar con ópticos y hubo recortes para los médicos de cabecera.