Riesgos sanitarios

Vacunas en falta: crece la preocupación por la caída de coberturas en niños

La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió sobre demoras y escasez en dosis del calendario oficial. Señalan que la situación pone en riesgo la cobertura, favorece el regreso de enfermedades y afecta especialmente a los niños.