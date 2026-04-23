La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado dirigido al Ministerio de Salud en el que expresó su preocupación por la falta y demora en la entrega de vacunas obligatorias en distintos puntos del país. La advertencia no es menor: los especialistas aseguran que esta situación interrumpe los esquemas de inmunización y deja a miles de niños expuestos a enfermedades prevenibles.
Vacunas en falta: crece la preocupación por la caída de coberturas en niños
La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió sobre demoras y escasez en dosis del calendario oficial. Señalan que la situación pone en riesgo la cobertura, favorece el regreso de enfermedades y afecta especialmente a los niños.
En el documento, la entidad remarcó que la vacunación es una de las herramientas más efectivas de la salud pública y que su interrupción puede derivar en consecuencias sanitarias graves, tanto a nivel individual como colectivo.
Menos cobertura y riesgos
Uno de los principales problemas que genera la falta de vacunas es lo que los especialistas denominan “oportunidades perdidas”. Esto ocurre cuando un niño acude a un centro de salud pero no puede recibir la dosis correspondiente por falta de stock.
Este fenómeno impacta directamente en las coberturas de vacunación, que quedan por debajo de los niveles necesarios para garantizar protección. En términos concretos, implica que más personas permanecen durante más tiempo expuestas a enfermedades que podrían evitarse.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que esta situación debilita la llamada inmunidad de rebaño o “escudo comunitario”. Este concepto refiere a la protección indirecta que se genera cuando una gran parte de la población está vacunada, lo que reduce la circulación de virus y bacterias.
Cuando esa cobertura disminuye, no sólo se afecta a quienes no están vacunados, sino también a los grupos más vulnerables, como bebés, personas con enfermedades crónicas o quienes no pueden recibir vacunas por motivos médicos.
En este contexto, los pediatras alertan por la posible reemergencia de enfermedades como el sarampión y la coqueluche (tos convulsa), que en las últimas décadas habían logrado reducirse significativamente gracias a las campañas de inmunización.
Como dato, desde el organismo informarón que a nivel global, la vacunación permitió disminuir de manera drástica la mortalidad por estas enfermedades. Por ejemplo, en el caso del sarampión, se logró reducir las muertes en un 73% entre 2000 y 2018. La interrupción de estos programas pone en peligro esos avances.
Falta de vacunas pediátricas
Otro de los puntos críticos señalados en el comunicado es la ausencia de vacunas pediátricas contra el COVID-19 para menores de 12 años. Esta situación genera especial preocupación entre los especialistas, ya que deja sin cobertura a un grupo considerado vulnerable.
Según datos sanitarios, los menores de un año presentan una alta incidencia de hospitalización por esta enfermedad. En ese sentido, la falta de acceso a la vacunación implica un riesgo adicional para este sector de la población.
Además, la situación impacta en la equidad del sistema de salud. La vacunación es considerada una de las intervenciones más costo-efectivas y una herramienta clave para reducir desigualdades. Cuando el acceso no está garantizado, las brechas sociales tienden a ampliarse.
Desde la entidad también advirtieron que las fallas en la distribución pueden afectar la confianza de la población en el sistema sanitario. Si las familias no encuentran las vacunas cuando las buscan, existe el riesgo de que disminuya la adherencia a los esquemas de inmunización.
La Sociedad Argentina de Pediatría fue clara en su planteo: la situación requiere medidas inmediatas para regularizar la entrega de dosis y garantizar el cumplimiento del calendario nacional.
El reclamo no sólo apunta al Estado, sino también a una responsabilidad compartida. Los especialistas remarcan que sostener niveles adecuados de vacunación es un compromiso que involucra a autoridades, equipos de salud y a la sociedad en su conjunto.
En términos sanitarios, cada dosis aplicada no sólo protege a quien la recibe, sino que contribuye a un sistema de defensa colectivo. Por el contrario, cada vacuna que falta representa un riesgo potencial.
A nivel global, se estima que las vacunas previenen entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año. Este dato dimensiona la importancia de mantener programas de inmunización activos y eficientes.
Un escenario que pone en juego la salud pública
La advertencia de los pediatras se da en un contexto donde distintas enfermedades inmunoprevenibles muestran señales de reaparición en la región. Frente a este panorama, la falta de vacunas adquiere una dimensión aún más crítica.
El desafío, coinciden los especialistas, es recuperar rápidamente las coberturas necesarias para sostener la protección comunitaria. Esto implica no sólo asegurar la disponibilidad de dosis, sino también reforzar las campañas de concientización.
En definitiva, la situación actual plantea un escenario que va más allá de lo coyuntural. Se trata de garantizar una política sanitaria sostenida en el tiempo, que permita proteger a las generaciones actuales y futuras.
Porque, como advierten desde el sector, detrás de cada vacuna que no se aplica hay una oportunidad perdida y un riesgo que podría evitarse.