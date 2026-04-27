Un mediodía de tensión se vivió este lunes en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio porteño de Constitución. Un incendio de proporciones considerables obligó a la evacuación inmediata de cientos de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, dejando como saldo preventivo a tres personas asistidas por inhalación de humo.
Susto en la UBA: evacuaron la Facultad de Ciencias Sociales por un incendio en la sede Constitución
Tres personas debieron recibir asistencia médica tras el siniestro originado en un patio interno. Las autoridades universitarias decidieron la suspensión total de las actividades por el resto de la jornada.
El origen de las llamas
Según las primeras informaciones brindadas por las dotaciones de Bomberos que trabajaron en el lugar, el foco ígneo se habría iniciado alrededor de las 15:00 en dos contenedores de basura situados en un patio interno de la institución.
Si bien las causas que dieron origen al fuego están bajo investigación pericial, la rápida propagación de las llamas generó una densa columna de humo negro que se dispersó por los pasillos del edificio, activando de inmediato los protocolos de emergencia.
Operativo de emergencia y asistencia
Ante el avance del humo, el personal de seguridad de la Facultad procedió al desalojo ordenado del inmueble. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplazó rápidamente hasta el lugar para brindar apoyo. Según confirmaron fuentes oficiales, tres personas fueron asistidas en las ambulancias debido a cuadros leves de intoxicación por monóxido de carbono, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario de urgencia.
El trabajo de los Bomberos de la Ciudad permitió circunscribir el fuego en pocos minutos, evitando que las llamas alcanzaran las aulas o laboratorios cercanos al patio. No obstante, el olor a combustión y los residuos del material extintor obligaron a mantener el perímetro cerrado durante varias horas.
Actividades suspendidas
Como medida de precaución y para facilitar las tareas de limpieza y peritaje, las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales informaron la suspensión de todas las clases y actividades administrativas por el resto del día lunes. Se espera que durante las próximas horas se evalúen los daños estructurales —que en principio serían menores— para determinar si el edificio está en condiciones de retomar la actividad normal este martes.
Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de evacuación en edificios públicos de gran concurrencia, los cuales, en esta oportunidad, funcionaron de manera efectiva evitando una tragedia mayor en el corazón de la educación pública argentina.