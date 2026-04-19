Un incendio se desató en el Edificio Libertad, ubicado en el barrio porteño de Retiro, y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que incluyó la evacuación de decenas de personas.
Incendio en el Edificio Libertad: evacuaron a decenas de personas
El fuego se originó en un sector del polígono de tiro del edificio de la Armada Argentina. No hubo heridos, pero el operativo incluyó evacuaciones y el vuelco de una ambulancia que se dirigía al lugar.
El foco ígneo se registró durante la mañana en un sector específico del predio y fue controlado por dotaciones de bomberos sin que se reportaran víctimas.
De acuerdo a la información oficial y reportes periodísticos, el siniestro se originó en el polígono de tiro que funciona en el contrafrente del edificio, junto a la playa de estacionamiento.
Se trata de un área separada de la estructura principal, lo que permitió contener el avance de las llamas y evitar daños mayores en las oficinas centrales de la Armada.
Evacuaciones preventivas
El incendio comenzó en el marco de una actividad rutinaria de adiestramiento. Según indicaron fuentes oficiales, las llamas se habrían iniciado en materiales del sector de prácticas, lo que generó una rápida intervención del personal especializado en lucha contra incendios.
Ante la situación, se dispuso la evacuación total del área afectada y de los sectores cercanos como medida preventiva. En total, decenas de personas fueron retiradas del lugar sin que se registraran heridos ni afectados por inhalación de humo.
El operativo contó con la participación de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar el foco ígneo. También intervinieron equipos especializados como el Grupo Especial de Rescate y brigadas de emergencias, que colaboraron en las tareas de seguridad y asistencia.
Las autoridades destacaron que el incendio no tuvo contacto con el edificio principal, lo que resultó clave para evitar consecuencias mayores. El fuego fue circunscripto al área del polígono y no se extendió a instalaciones linderas, donde existe material potencialmente inflamable.
Operativo
En paralelo al despliegue por el incendio, se produjo un segundo episodio que sumó tensión a la jornada. Una ambulancia del sistema de emergencias que se dirigía al lugar volcó a pocos metros del edificio, sobre la avenida Comodoro Py.
El vehículo transportaba personal médico que acudía al operativo. Tras el accidente, sus ocupantes —el conductor y un profesional de la salud— fueron asistidos por rescatistas y posteriormente trasladados a un centro de salud con politraumatismos.
Este hecho obligó a ampliar el operativo de emergencia, ya que intervinieron equipos adicionales para asistir a los heridos del siniestro vial, mientras continuaban las tareas para controlar el incendio.
A pesar de la magnitud del despliegue, las autoridades confirmaron que la situación fue contenida sin víctimas fatales ni daños estructurales de gravedad. La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió evitar que el fuego se propagara a otros sectores del predio.
El Edificio Libertad es un complejo estratégico donde funcionan dependencias del Estado Mayor General de la Armada y otras áreas vinculadas a la actividad naval. Su ubicación, en la zona de Puerto Nuevo, lo convierte en un punto sensible desde el punto de vista operativo y logístico.