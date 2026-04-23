Un joven argentino es buscado en Europa desde hace más de tres meses luego de que se perdiera todo contacto con su familia en Francia. El caso, que se mantiene abierto, activó operativos en distintos países y sumó la intervención de organismos internacionales.
Buscan a un argentino desaparecido en Francia desde hace tres meses: qué se sabe del caso
Se trata de un joven que fue visto por última vez en enero. Intervienen autoridades europeas e Interpol, mientras su familia intensifica el pedido de ayuda.
Las últimas pistas
El joven fue identificado como Juan Ignacio Debandi Álvarez, oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Según la información difundida por su entorno y replicada por medios nacionales, el último contacto con su familia se produjo a mediados de enero de 2026, durante una videollamada.
A partir de ese momento, no hubo más comunicaciones. Días después, sus dispositivos electrónicos dejaron de emitir señal en la zona de Marsella, en el sur de Francia.
De acuerdo a los datos recabados en la investigación, el joven tenía previsto tomar un vuelo hacia Barcelona, en España, lo que amplió el área de búsqueda a otros puntos del continente. Sin embargo, no hay confirmación de que haya abordado ese avión.
Las autoridades manejan como una de las últimas ubicaciones la región cercana a Marsella, aunque también se mencionaron otras localidades del sur francés. En paralelo, trascendió que el joven se encontraba en Europa por motivos vinculados a su formación académica, ya que estudiaba Biología.
El paso del tiempo sin novedades concretas llevó a reforzar los operativos de búsqueda y a ampliar la difusión del caso. Familiares y allegados impulsaron campañas en redes sociales para intentar obtener información que permita reconstruir sus últimos movimientos.
Operativo internacional
Ante la falta de pistas firmes, la búsqueda trascendió las fronteras de Francia. Según se informó, intervienen organismos de seguridad de distintos países, entre ellos fuerzas de Irlanda y España, además de la colaboración de Interpol.
El trabajo conjunto apunta a reconstruir el recorrido del joven en Europa y determinar si hubo desplazamientos posteriores a la pérdida de contacto. También se analizan registros migratorios, movimientos bancarios y datos de telefonía para intentar ubicarlo.
En este contexto, la familia mantiene un pedido activo de colaboración pública. Solicitan que cualquier persona que haya tenido contacto con el joven o pueda aportar información relevante se comunique con las autoridades.
El caso presenta características complejas, en parte por el tiempo transcurrido y por la movilidad geográfica del joven antes de su desaparición. La falta de registros recientes y confirmados dificulta la reconstrucción precisa de sus últimos días.
Situaciones de este tipo suelen requerir un abordaje coordinado entre distintos países, especialmente cuando se presume que la persona pudo haberse trasladado entre fronteras. Por eso, la intervención de organismos internacionales resulta clave para centralizar la información.
Mientras tanto, la incertidumbre crece con el paso de las semanas. A más de tres meses de la desaparición, no se registraron novedades concluyentes sobre su paradero, lo que mantiene en alerta tanto a su familia como a las autoridades involucradas.
En paralelo, especialistas en búsqueda de personas remarcan la importancia de la difusión sostenida de estos casos, ya que muchas veces la aparición de nuevos datos depende de testimonios o información que surge tiempo después.
Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. La prioridad sigue siendo dar con el paradero del joven y esclarecer las circunstancias de su desaparición.