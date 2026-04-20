Un profesor universitario brasileño se encuentra desaparecido en la Argentina desde el 14 de abril, cuando se tuvo noticias de él por última vez en la zona de la Avenida de Mayo al 700, cuando fue a encontrarse con una persona que conoció en internet a través de una aplicación.
Investigan la desaparición de un docente brasileño en Buenos Aires
La Policía y organizaciones de búsqueda de personas activaron el protocolo de emergencia para hallar al hombre de 35 años. Los detalles de su última ubicación y cómo aportar información.
Según publicaron diferentes medios en Brasil, se trata de Danilo Neves Pereira, de 35 años de edad y oriundo del estado de Goias, que estaba viviendo en Buenos Aires desde hace unos seis meses y es intensamente buscado por familiares, amigos y fuerzas de seguridad.
Según allegados a Neves Pereira, el último contacto ocurrió en las primeras horas del 14 de abril, cuando envió un mensaje de celular informando que se reuniría con alguien y compartió la ubicación: Avenida de Mayo 748, apartamento 112, quinto piso, Buenos Aires,
La desaparición está siendo investigada por Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que dio intervención al consulado de Brasil en esta capital, desde donde se está dando asistencia diplomática a los familiares del joven.
Danilo Pereira enseñó durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás, y antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, donde estaba cursando un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas.