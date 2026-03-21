Tienen 2, 4 y 5 años

Buscan a cuatro hermanitos que desaparecieron en San Lorenzo

Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de su vivienda situada en la calle Carrillo al 100, en la localidad del sur santafesino.