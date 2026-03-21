Buscan a cuatro hermanitos que desaparecieron en San Lorenzo

Cuatro hermanos de 2, 4 y 5 años se encuentran desaparecidos desde el martes 17 de marzo en la ciudad santafesina de San Lorenzo y la Fiscalía Regional 2ª pidió colaboración a los habitantes para dar con sus paraderos.
Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de su vivienda situada en la calle Carrillo al 100, en la localidad del sur santafesino.
Cuatro hermanos de 2, 4 y 5 años se encuentran desaparecidos desde el martes 17 de marzo en la ciudad santafesina de San Lorenzo y la Fiscalía Regional 2ª pidió colaboración a los habitantes para dar con sus paraderos.
Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de su vivienda situada en la calle Carrillo al 100.
"Los menores se encuentran a cargo de una tercer persona por disposición de la Subsecretaría de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad", sostiene el comunicado de la oficina judicial.
Sin embargo, esa medida no impide el contacto de los niños con su madre para cuidar a los hijos aunque establece que no puede faltar al domicilio fijado con ellos.
En este sentido, las autoridades indicaron que los vecinos tienen la posibilidad de aportar datos certeros sobre los menores, por lo que deben llamar al 911 o a las redes sociales de la fiscalía.
La fiscal Melisa Serena de la Unidad Fiscal de San Lorenzo interviene en el caso.