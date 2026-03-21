#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Tienen 2, 4 y 5 años

Buscan a cuatro hermanitos que desaparecieron en San Lorenzo

Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de su vivienda situada en la calle Carrillo al 100, en la localidad del sur santafesino.

Los niños fueron vistos por última vez el martes en la ciudad de San Lorenzo. Foto: Fernando Nicola.Los niños fueron vistos por última vez el martes en la ciudad de San Lorenzo. Foto: Fernando Nicola.
Seguinos en
Por: 

Cuatro hermanos de 2, 4 y 5 años se encuentran desaparecidos desde el martes 17 de marzo en la ciudad santafesina de San Lorenzo y la Fiscalía Regional 2ª pidió colaboración a los habitantes para dar con sus paraderos.

Piden que los vecinos aporten datos al 911 o a las redes sociales de la fiscalía.Piden que los vecinos aporten datos al 911 o a las redes sociales de la fiscalía.

Se trata de Valentina Ruiz, Bayron Ruiz, Nasly Ruiz y Justina Ruiz, quienes se ausentaron de su vivienda situada en la calle Carrillo al 100.

"Los menores se encuentran a cargo de una tercer persona por disposición de la Subsecretaría de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad", sostiene el comunicado de la oficina judicial.

Sin embargo, esa medida no impide el contacto de los niños con su madre para cuidar a los hijos aunque establece que no puede faltar al domicilio fijado con ellos.

En este sentido, las autoridades indicaron que los vecinos tienen la posibilidad de aportar datos certeros sobre los menores, por lo que deben llamar al 911 o a las redes sociales de la fiscalía.

La fiscal Melisa Serena de la Unidad Fiscal de San Lorenzo interviene en el caso.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
San Lorenzo
Pedido de Paradero

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro