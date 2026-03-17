Mendoza activó la búsqueda de una niña de 7 años retenida por su madre

La organización Missing Children Argentina se sumó a la búsqueda de Sur Álvarez Tovar, una niña de 7 años cuya restitución fue ordenada por la Justicia de Mendoza. La menor permanece retenida por su madre desde hace varios meses, según consta en la causa judicial.
A través de su sitio web y redes sociales, la organización difundió la imagen de la niña y solicitó la colaboración de la comunidad para compartir la información. El objetivo es ampliar el alcance de la búsqueda y lograr dar con su ubicación lo antes posible.
De acuerdo con los datos que manejan las autoridades, la madre de la menor, Sofía Micaela Tovar, podría encontrarse en la localidad de San Isidro junto a su hija.
Sospechas sobreposibles cambios
Según informaron fuentes del caso, el último registro escolar de la niña se ubica en esa jurisdicción, lo que refuerza la hipótesis de su permanencia en la zona. No obstante, no se descarta que hayan existido cambios recientes.
Missing Children se sumó a la búsqueda de la niña mendocina retenida por su mamá.
En ese sentido, los investigadores advirtieron que la menor podría estar siendo identificada con otro nombre o haber modificado algunos rasgos físicos, debido a antecedentes similares dentro del expediente.
Intervenciónde laJusticia
La difusión del caso se produjo tras un comunicado del Poder Judicial mendocino, que dispuso la restitución inmediata de la niña en el marco de un proceso tramitado en los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.
Mientras continúa la búsqueda, se solicita a la población aportar cualquier información que pueda resultar útil para localizar a la menor y garantizar el cumplimiento de la medida judicial.