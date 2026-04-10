La comunidad de Merlo se encuentra sumida en una profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado miércoles tras ser vista por última vez en la puerta de su escuela. Su cuerpo fue hallado este jueves por la tarde en la localidad bonaerense de General Las Heras, poniendo fin de la manera más trágica a una búsqueda que movilizó a familiares, amigos y vecinos.
Quién era Maitena Garófalo, la joven que hallaron muerta en Las Heras
Los resultados preliminares del examen forense determinaron que la adolescente de 14 años falleció por asfixia mecánica. La Justicia reconstruye sus últimas horas mientras la comunidad de Merlo la despide entre lágrimas.
El hallazgo se produjo en una zona descampada y, según los primeros informes oficiales, el cuerpo no presentaba signos de violencia externa. Los investigadores se centran ahora en desentrañar las causas de su determinación, siguiendo el rastro de una serie de mensajes que la joven dejó preparados antes de su desaparición.
Un plan meticuloso y cartas de despedida
La investigación ha revelado detalles desgarradores sobre los últimos momentos de Maitena. Al registrar su domicilio, efectivos policiales encontraron nueve cartas manuscritas dirigidas a su familia y amigos, además de un video de despedida. "Maitena tenía todo planeado; dejó su celular con la clave y correos electrónicos programados para que su familia los recibiera en fechas específicas", detalló una allegada a la familia.
Aunque inicialmente circularon versiones sobre una presunta instigación externa a través de redes sociales desde el extranjero, fuentes judiciales cercanas al caso desmintieron tales hipótesis, indicando que, hasta el momento, no hay evidencia de contactos que la hayan incitado a quitarse la vida.
El recorrido final: de Merlo a Las Heras
A través de las cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el trayecto de la adolescente. El miércoles por la mañana, tras llegar a la Escuela de Educación Secundaria N°16 de Merlo junto a su hermana, Maitena manifestó que saludaría a una amiga y se retiró del lugar.
A las 9:15, fue captada subiendo a una formación de la línea Sarmiento en la estación Kilómetro 34,5. Poco antes de las 10:00, descendió en General Las Heras, el lugar donde finalmente sería encontrada sin vida un día y medio después.
Los resultados de la pericia forense
Según el informe médico legal realizado esta mañana, la causa de muerte de Maitena fue "asfixia mecánica por ahorcadura". Un dato clave aportado por los peritos es que los restos no presentaban signos de violencia externa que pudieran sugerir una lucha o la participación de otra persona en el lugar del hecho.
Respecto al momento del deceso, la data de muerte se estableció entre las 24 y 36 horas previas a la pericia, lo que sitúa el fallecimiento entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Estos tiempos coinciden con la reconstrucción del trayecto que la joven realizó tras salir de su casa rumbo a la escuela y tomar el tren Sarmiento con destino a Las Heras.
"Un amor de persona": el recuerdo de sus compañeros
Maitena era una integrante activa del grupo scout Sagrado Corazón de Jesús en Merlo. Sus compañeros la describen como una joven alegre, sociable y amante de los desafíos. "Era un amor de persona, siempre se animaba a participar de los videos y campamentos. Tenía una actitud muy positiva", recordó Matías, uno de sus compañeros de actividades.
Este viernes, la comunidad educativa y sus amigos del grupo scout realizaron una emotiva suelta de globos blancos frente a su colegio. Entre lágrimas y abrazos, los adolescentes recordaron a la joven que soñaba con ser artista y que, a través de sus redes sociales, se mostraba como una apasionada de la música y el invierno.