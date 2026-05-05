Luego de dos días de incertidumbre y un amplio operativo de búsqueda, fue encontrado Nahuá Santos Riquelme, el niño de seis años que había desaparecido en la provincia de Corrientes.
Apareció Nahuá Santos Riquelme: el niño de 6 años fue hallado sano y su padre quedó detenido
El menor fue encontrado tras dos días de intensa búsqueda en un paraje rural cercano a Goya. La Justicia investiga el accionar del padre, principal sospechoso en el caso.
El hallazgo se produjo en la mañana de este martes, tras un despliegue policial que incluyó rastrillajes en zonas rurales, controles en rutas y la intervención de distintas fuerzas de seguridad. El menor fue localizado en un paraje cercano a la ciudad de Goya, donde se encontraba junto a su padre, quien fue inmediatamente detenido.
La noticia fue confirmada por familiares del menor y fuentes oficiales, que señalaron que el niño se encuentra fuera de peligro. El caso había generado una fuerte preocupación a nivel nacional, lo que motivó la activación del sistema de búsqueda urgente conocido como Alerta Sofía.
Operativo para dar con el menor
Desde el momento de la denuncia, realizada por la madre del niño el domingo, se desplegó un amplio operativo coordinado por fuerzas provinciales y nacionales. La búsqueda incluyó controles en rutas, vigilancia en zonas rurales y el uso de tecnología para rastrear posibles movimientos.
La activación de la Alerta Sofía permitió ampliar la difusión del caso en todo el país y reforzar los controles, con el objetivo de evitar que el menor fuera trasladado fuera de la provincia.
Según trascendió, el niño fue encontrado a varios kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez, en una zona de difícil acceso. Las tareas de inteligencia y los datos recolectados durante la investigación fueron clave para orientar los rastrillajes hacia ese sector.
El hallazgo puso fin a más de 48 horas de incertidumbre que mantuvieron en vilo a la comunidad local y generaron repercusión en todo el país. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad fue destacada por las autoridades como un factor determinante en el resultado del operativo.
La investigación continúa
El padre del niño, identificado como Josías Santos Regis, quedó detenido en el marco de la causa y será investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el menor había sido visto por última vez junto a su padre el domingo en la ciudad de Esquina. La investigación inicial vinculó la desaparición con un episodio de violencia ocurrido horas antes, en el que el hombre habría estado involucrado.
Tras ese hecho, el hombre se habría retirado del lugar junto al niño, lo que motivó la denuncia de la madre y el inicio del operativo de búsqueda. Las autoridades consideran que el accionar del padre fue determinante en la desaparición y analizan si existió la participación de otras personas.
La causa judicial continúa en curso y se esperan nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido, desde el momento en que el niño fue llevado hasta su hallazgo.