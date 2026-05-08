Misterio en Valencia

Dejó su camioneta en un taller mecánico y desapareció: buscan a un argentino en España

Gracián Scalco, de 52 años, había dejado su vehículo en un taller mecánico y desde entonces no se sabe nada de él. Su familia radicó la denuncia y la búsqueda incluye perros especializados, drones, helicópteros y patrullajes.