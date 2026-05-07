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Durante el aumento de casos de hantavirus, la OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida

Argentina dejó de pertenecer a la OMS el pasado 19 de marzo, luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal; sin embargo, Ghebreyesus extendió la solicitud así como lo hizo con Estados Unidos.