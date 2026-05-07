La crisis sanitaria relacionada con el crucero MV Hondius sumó este jueves un nuevo capítulo y elevó la alarma internacional. Las autoridades sanitarias confirmaron que ya son nueve los casos sospechosos de hantavirus vinculados a la expedición turística.
Crece la preocupación por el brote de hantavirus del crucero: ya hay nueve casos sospechosos
Una azafata fue internada en Países Bajos tras tener contacto con una víctima fatal del crucero MV Hondius. La OMS activó protocolos internacionales de seguimiento.
La situación generó especial preocupación luego de que una azafata neerlandesa fuera internada en Ámsterdam tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad. La trabajadora aérea había tenido contacto estrecho con una pasajera que murió en Sudáfrica después de desembarcar del crucero.
El primer posible contagio fuera del barco
El caso de la azafata encendió las alertas porque podría tratarse del primer contagio de una persona que nunca estuvo a bordo del MV Hondius. Según trascendió, la mujer asistió durante el vuelo a una ciudadana neerlandesa que había abandonado la embarcación el 25 de abril.
La pasajera falleció un día después en Johannesburgo, en Sudáfrica. A partir de esa situación, los organismos internacionales comenzaron a reconstruir la cadena de contactos y posibles exposiciones vinculadas al viaje.
El hantavirus es una enfermedad viral que puede provocar cuadros respiratorios severos. Su transmisión suele estar asociada a roedores infectados, aunque en determinados contextos también puede darse entre personas.
La OMS activó protocolos de emergencia
Frente al riesgo de expansión internacional, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha un operativo de seguimiento epidemiológico. El objetivo principal es localizar a unas 80 personas que compartieron el vuelo con la mujer fallecida.
El seguimiento también alcanza a otros 30 turistas que abandonaron el crucero durante una escala en la isla de Santa Elena y regresaron posteriormente a distintos países sin controles sanitarios previos.
Las autoridades buscan determinar si existieron nuevos contactos estrechos y monitorear posibles síntomas en pasajeros, tripulantes y trabajadores vinculados a la expedición.
Qué se sabe del brote en el MV Hondius
El MV Hondius había quedado bajo observación sanitaria luego de registrarse cuadros compatibles con hantavirus durante el recorrido turístico. La aparición de nuevos casos sospechosos incrementó la preocupación sobre el alcance real del brote.
Mientras continúan las investigaciones epidemiológicas, distintos países comenzaron a reforzar controles y mecanismos de notificación para pasajeros que hayan participado del viaje o mantenido contacto con personas infectadas.
El episodio también puso el foco en los protocolos sanitarios internacionales para cruceros y vuelos de larga distancia, especialmente ante enfermedades de rápida propagación o con síntomas respiratorios severos.