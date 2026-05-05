La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que España recibirá en las Islas Canarias a un crucero que permanece frente a Cabo Verde, tras detectarse un posible foco de hantavirus a bordo y la muerte de tres pasajeros. El objetivo será realizar una investigación epidemiológica completa, desinfectar la embarcación y evaluar el riesgo sanitario para quienes continúan en el buque.
Brote de hantavirus en el crucero: España actúa ante la emergencia sanitaria
El país recibirá un crucero en las Islas Canarias para investigar un brote de hantavirus tras la muerte de tres pasajeros. Se coordinan esfuerzos internacionales para contener la situación.
Desde el organismo internacional indicaron que ya se coordina una respuesta junto a las autoridades españolas para contener la situación y determinar el origen del brote.
Sospechas de contagio
Especialistas de la OMS advirtieron que podría haber existido transmisión entre pasajeros. Si bien el período de incubación del hantavirus varía entre una y seis semanas, lo que sugiere que los primeros contagios habrían ocurrido fuera del barco, no se descarta la propagación entre personas que mantuvieron contacto estrecho durante el viaje.
El brote dejó como saldo la muerte de un pasajero de 70 años mientras el crucero navegaba por el Atlántico. Su esposa, de 69, falleció días después tras ser trasladada a un hospital en Johannesburgo. Ambos casos encendieron las alertas sanitarias.
Pacientes en estado crítico
Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica y su estado es crítico. Además, otras personas a bordo presentan síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que se evalúa su aislamiento preventivo.
El resto de los pasajeros continúa en el barco bajo estrictas medidas de control sanitario, mientras se aguardan definiciones sobre eventuales traslados o desembarcos.
Un virus de riesgo
El hantavirus es una enfermedad que puede provocar cuadros graves, como fiebre hemorrágica y complicaciones respiratorias severas. Generalmente se transmite por contacto con secreciones de roedores, lo que genera incertidumbre sobre cómo se originó el foco dentro del crucero.
Este tipo de brotes en espacios cerrados y con alta concentración de personas representa un desafío para las autoridades sanitarias, que buscan evitar una mayor propagación.
El recorrido del barco
El buque MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, había partido desde Ushuaia con escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena, antes de dirigirse hacia Cabo Verde y Europa.
Actualmente permanece frente al puerto de Praia, donde se analizan los pasos a seguir. La decisión de trasladarlo a España será clave para avanzar con la investigación y garantizar condiciones seguras para pasajeros y tripulación.