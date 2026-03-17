En un movimiento que redefine la inserción de la Argentina en el escenario global, el canciller Pablo Quirno confirmó oficialmente que el país ha completado los pasos para formalizar su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El canciller Pablo Quirno ratificó la decisión de abandonar el organismo internacional. El Ejecutivo fundamenta la medida en la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la "burocracia sanitaria global".
En un movimiento que redefine la inserción de la Argentina en el escenario global, el canciller Pablo Quirno confirmó oficialmente que el país ha completado los pasos para formalizar su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La medida, que marca un hito en la administración de Javier Milei, se fundamenta en una crítica profunda a la "gobernanza supranacional" y a lo que el Gobierno considera una intromisión sistemática del organismo en las políticas sanitarias soberanas.
Desde el Palacio San Martín, Quirno explicó que la decisión es coherente con la nueva doctrina de política exterior argentina, que prioriza las alianzas bilaterales y el rechazo a agendas internacionales impuestas. "No vamos a permitir que organismos que no rinden cuentas a nadie pretendan dictar cómo los argentinos debemos gestionar nuestra salud o nuestras libertades", sentenció el Canciller.
La salida de la OMS no es solo una declaración política, sino también una decisión económica. Quirno señaló que la permanencia en el organismo representaba un gasto ineficiente de recursos. Según la visión oficial, las cuotas de membresía y el mantenimiento de estructuras burocráticas internacionales no se traducían en beneficios tangibles para la población local.
Además, el Canciller enfatizó que el país se opone frontalmente al Tratado de Pandemias, un instrumento que la OMS busca consolidar y que el Gobierno argentino interpreta como una herramienta de control global que vulnera la autonomía de los Estados ante futuras crisis sanitarias.
La confirmación del retiro ha generado un intenso debate en la comunidad médica argentina. Expertos en salud pública advierten que, al quedar fuera de la OMS, el país podría enfrentar dificultades para acceder a protocolos internacionales unificados, redes de vigilancia epidemiológica para nuevas cepas y programas de cooperación técnica.
"La salida del organismo nos coloca en un limbo respecto a los estándares internacionales de certificación", señalaron desde sociedades científicas.
Sin embargo, desde la Cancillería aseguran que se fortalecerán los acuerdos directos con agencias como la FDA de Estados Unidos y otros organismos de naciones aliadas, buscando un esquema de "cooperación entre iguales" en lugar de una subordinación a organismos multilaterales.
Con este paso, Argentina se posiciona a la vanguardia de una corriente global que cuestiona el rol de la ONU y sus agencias. Bajo la gestión de Pablo Quirno, la diplomacia argentina ha iniciado un proceso de revisión de su participación en diversos foros internacionales, buscando reducir la dependencia de estructuras fundadas tras la Segunda Guerra Mundial que el oficialismo considera "agotadas".
El proceso de desvinculación técnica será coordinado entre el Palacio San Martín y el Ministerio de Salud de la Nación. Mientras tanto, el mundo observa con atención el "caso argentino", que podría servir de precedente para otros países que evalúan caminos similares de autonomía frente a la gobernanza sanitaria mundial.