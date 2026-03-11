11 de marzo de 2020: así contaba El Litoral el inicio de la pandemia

El 11 de marzo de 2020 quedó marcado como el día en que el coronavirus cambió definitivamente de escala. Esa tarde, la Organización Mundial de la Salud caracterizó al Covid-19 como una pandemia y El Litoral registró en sus distintas coberturas el peso inmediato de una noticia que reordenó la agenda global y también la mirada local.
En la edición digital de esa jornada, el diario reflejó dos planos que hoy resultan inseparables. Por un lado, el anuncio de la OMS y el avance del virus en el mundo. Por otro, la situación en Santa Fe, donde todavía no había casos confirmados, pero ya se desplegaban medidas de contención, recomendaciones sanitarias y un seguimiento cada vez más estricto.
Ese mismo día, El Litoral informó que Santa Fe no tenía casos confirmados.
El anuncio que cambió el tono
La nota internacional de El Litoral fue directa desde el título: “La OMS declaró el coronavirus como una pandemia”. En ese texto aparecían las palabras del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien sostuvo que el Covid-19 podía ser caracterizado de esa manera por los niveles de propagación y gravedad que ya mostraba la enfermedad.
Aquel despacho condensaba un cambio de tono que se percibió de inmediato en toda la cobertura periodística. La palabra “pandemia” dejaba de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una definición formal. En ese momento, el foco ya no estaba sólo en el origen del brote o en su expansión regional, sino en la dimensión planetaria del problema.
El texto también daba cuenta de cifras que entonces funcionaban como alarma mundial. Se hablaba de 118.000 casos reportados en 114 países, en un escenario todavía inicial si se lo compara con todo lo que vino después. Justamente por eso, el valor del archivo hoy no pasa sólo por el dato, sino por cómo ese dato empezaba a modificar la percepción pública del riesgo.
Imagen tomada en India durante la etapa más dura y crítica de la pandemia de Covid-19. El panorama era desalentador.
Santa Fe, en fase de contención
Ese mismo 11 de marzo, El Litoral publicó además el reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe bajo otro título revelador: en la provincia no había casos confirmados “hasta el momento”. El contraste con la declaración de pandemia era fuerte y, visto a la distancia, retrata con precisión aquellas primeras horas de incertidumbre.
La información oficial señalaba que se habían recibido numerosas notificaciones de casos sospechosos, aunque todas habían dado negativo hasta esa fecha. Al mismo tiempo, la provincia informaba que trabajaba activamente en la fase de contención, articulando políticas con áreas públicas y privadas, mientras el virus seguía avanzando a escala internacional.
En esa nota ya aparecían recomendaciones que luego se volverían cotidianas: lavado de manos, ventilación de ambientes, aislamiento preventivo para viajeros, consulta médica ante síntomas respiratorios y reducción de actividades sociales en grupos de riesgo. Todo eso todavía se leía como prevención temprana, antes de que llegaran las restricciones más severas.
Una jornada que el archivo conserva completa
Por eso el 11 de marzo de 2020 conserva una densidad especial dentro del archivo de El Litoral. No fue solamente el día de una declaración de la OMS. Fue también el momento en que el diario empezó a narrar, en simultáneo, la escala mundial del Covid-19 y su traducción concreta en Santa Fe, con un tono atravesado por la cautela y la necesidad de explicar.
La tapa de la edición impresa del 12 de marzo reforzó ese impacto al llevar la pandemia al título principal, pero el núcleo informativo ya había quedado planteado el día anterior, en tiempo real. Allí está el verdadero punto de partida de la cobertura: en ese 11 de marzo donde la noticia dejó de ser ajena y empezó a sentirse próxima.