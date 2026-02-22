22 de febrero de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
La travesía aérea de Ramón Franco desde España a Sudamérica y otras noticias internacionales publicadas por el diario, con “información telegráfica del exterior”, un día como hoy...pero un siglo atrás.
Llegada a Buenos Aires del Plus Ultra, el 10 de febrero de 1926. Archivo El Litoral
Hace exactamente un siglo, la tapa de El Litoral reflejaba el pulso de un país y de un mundo fascinados por la hazaña aérea del hidroavión “Plus Ultra”. La expedición comandada por Ramón Franco atravesaba sus horas decisivas en la Argentina, entre homenajes, rumores técnicos y una orden inesperada llegada desde Madrid.
Franco en Mar del Plata: entre honores, dudas y una orden inesperada
El 22 de febrero de 1926, el comandante Ramón Franco —hermano del futuro dictador español— era el protagonista indiscutido. Tras unir Palos de Moguer con Buenos Aires en un raid transoceánico que capturó la atención global, el aviador descansaba en Mar del Plata mientras ultimaba detalles para continuar hacia Montevideo.
La portada de la edición del 22 de febrero de 1926 de diario El Litoral.
La crónica cuenta que el jefe de la expedición visitó al ex embajador argentino en Madrid, Marcos Avellaneda, recibió el saludo del cura párroco de la Iglesia de la Matriz y fue agasajado en el Club Español. Incluso se dio tiempo para disfrutar de la playa Bristol, donde “aprovechó de las delicias del baño y de la natación con el mayor entusiasmo”.
Pero la calma veraniega se vio alterada por un cable cifrado llegado desde España. El mensaje oficial fue claro:
“El Gobierno de Madrid está persuadido de las perfectas condiciones en que se encuentra el Plus Ultra para continuar el vuelo…”
Sin embargo, por “circunstancias especiales” y el “alcance y resonancia mundiales concedidos al glorioso raid Palos de Moguer-Buenos Aires”, el gobierno español decidió dar por terminado el raid en la capital argentina.
La resolución no cayó bien. La propia edición señalaba: “No agradó al piloto la orden de su gobierno”. Franco ocultó su impresión, pero su desagrado era evidente: el plan original contemplaba un cierre más ambicioso.
Franco llegó el 10 de febrero, pero su estadía se prolongó por una falla técnica en el Plus Ultra. Archivo.
Mientras tanto, se trabajaba intensamente en el ajuste de los motores del hidroavión. Versiones sobre una supuesta falla fueron relativizadas por los mecánicos de la casa Napier, quienes aseguraron que los motores “se encuentran en perfectas condiciones y que podría realizar un viaje igual al doble del realizado, sin ningún inconveniente”.
Montevideo preparaba una recepción multitudinaria. En Buenos Aires, la Federación de Sociedades Italianas organizaba un acto en la Unione e Benevolenza para entregar medallas de oro conmemorativas. La Argentina vivía el raid como propio.
Un mundo en movimiento: deportes, ciencia, política y tensiones internacionales
Más allá del fenómeno Franco, la tapa del 22 de febrero de 1926 ofrece una ventana extraordinaria al mundo de la época.
Récords y figuras del deporte
En Melbourne, el ciclista australiano Opperman batía el récord mundial de velocidad en 10 millas, cubriéndolas en 9 minutos y 30 segundos, con picos de 63 millas por hora. En Barcelona debutaba el “famoso footballer uruguayo Scarone”, ovacionado por el público catalán. Y en Buffalo, el español Manuel Alonso derrotaba al dinamarqués Woems en el torneo anual bajo techo.
También en Filadelfia, el norteamericano Jack Delaney cruzaba guantes con el chileno Rojas en una pelea que prometía estadio lleno.
Ciencia y premios Nobel
Desde Bolonia, el profesor Majorana anunciaba estar en los umbrales de un descubrimiento “que revolucionará las leyes generalmente aceptadas de la física”, al negar la existencia del éter cósmico y proponer un nuevo origen del calor solar.
Ese mismo día, en Leyden, fallecía el físico Kamerlingh Onnes, Premio Nobel de 1913, noticia que “causó pesar en todos los círculos”.
México y un conflicto religioso
Las tensiones entre Iglesia y Estado en México ocupaban amplio espacio. Se informaba sobre la deportación de sacerdotes extranjeros, la clausura de 49 escuelas y conventos en la capital y maniobras revolucionarias contra el presidente Calles. Las reformas constitucionales sobre el culto religioso marcaban un clima de confrontación abierta.
Europa: crisis, conspiraciones y economía
En Grecia se denunciaba una conspiración contra el general Pangalos. En Francia, la nueva baja del franco encendía alarmas financieras. Alemania analizaba un crédito de 100 millones de dólares a Rusia para impulsar su industria textil, metalúrgica y petrolera.
En Italia, la empresa Snia Viscosa anunciaba avances en la fabricación de lana artificial a partir de pulpa de madera, con cifras que ubicaban al país como segundo productor mundial detrás de Estados Unidos.
En Argentina, "movimientos" políticos
En el plano local, regresaba de Mar del Plata el presidente Marcelo T. de Alvear, junto a ministros y altos funcionarios. También volvía a Buenos Aires el presidente del Senado, Elpidio González.
Una tapa que condensó una época
Cien años después, la edición del 22 de febrero de 1926 impresiona por su densidad informativa y por el tono épico que acompañó la aventura del “Plus Ultra”. En esas 14 páginas convivían récords deportivos, avances científicos, crisis económicas, tensiones religiosas y maniobras políticas.
Pero, sobre todo, quedaba el eco de una hazaña aérea que hizo vibrar a la Argentina y que convirtió a Ramón Franco en el protagonista de un verano inolvidable.
Un siglo más tarde, aquella tapa no solo narra hechos: retrata un mundo en transición, donde la tecnología empezaba a achicar distancias y donde cada cable telegráfico podía cambiar el rumbo de la historia.