Nota central: un primer gran intento de gobernanza global
8 de marzo de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
La Liga de las Naciones, un antecedente de la ONU; la primera comunicación radiotelefónica entre Nueva York y Londres y otras noticias internacionales publicadas por el diario, con “información telegráfica del exterior”, un día como hoy...pero un siglo atrás.
En Ginebra, la Liga de las Naciones debatía la inclusión de Alemania.
Hace un siglo, el mundo atravesaba una etapa de reconstrucción política, tecnológica y social tras la Primera Guerra Mundial. La portada del 8 de marzo de 1926 del diario santafesino El Litoral ofrece una ventana privilegiada para entender ese contexto.
Desde la actividad de la Liga de las Naciones, antecedente directo de la Organización de las Naciones Unidas, hasta los avances en comunicaciones entre Nueva York y Londres, la tapa de aquel día reflejaba un planeta en transformación, con conflictos regionales, tensiones políticas y grandes innovaciones tecnológicas.
Tras varias semanas, la travesía del "Plus Ultra" seguía siendo un tema de interés.
A continuación, un recorrido por las principales noticias que ocupaban la agenda internacional hace cien años.
La Liga de las Naciones, el primer gran intento de gobernanza global
La noticia más relevante de la jornada estaba centrada en Ginebra, donde se inauguraba una nueva asamblea de la Liga de las Naciones, organismo creado tras la Primera Guerra Mundial para evitar nuevos conflictos internacionales.
La sesión fue abierta solemnemente por el representante japonés, el conde Ishii Kikujirō, quien declaró inaugurada la reunión a las 15:10 horas ante un recinto colmado de delegaciones y observadores.
Uno de los temas centrales era la admisión de Alemania al organismo, una decisión de enorme trascendencia política en el contexto europeo de posguerra. El canciller alemán Hans Luther expresó su confianza en las buenas intenciones de las potencias aliadas, aunque también planteó objeciones diplomáticas respecto a la ampliación del Consejo de la Liga.
En paralelo, el diplomático francés Aristide Briand defendió la postura de su país y propuso otorgar puestos permanentes en el Consejo a España, Polonia y Brasil, siempre que existiera consenso entre las delegaciones.
El debate revelaba una compleja trama de intereses internacionales. Tres corrientes de opinión se enfrentaban dentro del organismo: un grupo que priorizaba la admisión inmediata de Alemania; otro, encabezado por España y Brasil que exigía nuevos asientos permanentes; y un tercer sector liderado por Suecia, contrario a ampliar el número de miembros permanentes.
La asamblea eligió como presidente al ex primer ministro portugués Afonso Costa, quien asumió el cargo con el respaldo de 36 votos.
También se discutían otros asuntos internacionales, como la disputa territorial entre Turquía y Irak por la región de Mosul, además del compromiso alemán de aportar 400.000 dólares anuales al presupuesto del organismo.
Un hito tecnológico: la primera comunicación radiotelefónica entre Nueva York y Londres
Otra noticia destacada en la portada de El Litoral reflejaba un avance que anticipaba la revolución global de las telecomunicaciones.
Por primera vez en la historia se realizó una transmisión radiotelefónica doble entre Nueva York y Londres, organizada por la American Telephone and Telegraph Company, la Radio Corporation of America y el servicio postal británico.
Periodistas de medios estadounidenses pudieron conversar directamente con colegas británicos con una claridad sorprendente para la época. Entre los participantes estuvo un corresponsal de la agencia United Press, quien dialogó con representantes del Financial Times.
El tema central de la conversación fue la volatilidad reciente de la bolsa de Nueva York y la posibilidad de utilizar la telefonía inalámbrica para transmitir información financiera entre redacciones de distintos países.
Conflictos, crisis políticas y tensiones ideológicas en el mundo
La portada del diario santafesino también reflejaba la inestabilidad política que caracterizaba a muchas regiones en la década de 1920.
Guerra en Marruecos
En el norte de África, tropas españolas avanzaban en operaciones militares contra los rebeldes rifeños liderados por Abd el-Krim en el marco de la Guerra del Rif.
Las columnas españolas lograron ocupar posiciones estratégicas en el macizo de Beni Hozmar tras superar las dificultades del terreno. Según los reportes oficiales, artillería, aviación y fuerzas navales participaron en ataques coordinados contra los rebeldes.
En ese contexto circulaban rumores sobre la posible muerte del coronel José Millán-Astray, jefe del Tercio Extranjero, a causa de heridas sufridas en combate, aunque la información no había sido confirmada en Madrid.
Crisis política en Francia
En Francia continuaba una fuerte crisis ministerial que amenazaba con provocar la disolución del Parlamento.
El presidente Gaston Doumergue aseguró en declaraciones realizadas en Lyon que el país superaría la situación y reafirmó el compromiso francés con la paz internacional y con la Liga de las Naciones.
Mientras tanto, en París se analizaban diversas combinaciones políticas que incluían nombres como Joseph Caillaux, Aristide Briand y Édouard Herriot.
Tensiones entre obreros mexicanos y el gobierno soviético
En Ciudad de México, organizaciones sindicales denunciaban actividades de espionaje contra delegados mexicanos que habían participado en la Internacional Comunista.
La Confederación Regional Obrera Mexicana debatía incluso romper relaciones con sectores vinculados a la Unión Soviética, lo que evidenciaba las tensiones ideológicas que comenzaban a expandirse por el mundo.
Otros hechos curiosos del mundo en 1926
Entre las noticias breves que completaban la agenda internacional aparecían: daños provocados por tormentas en el funicular del Monte Vesubio en Nápoles; la llegada de cientos de vendedores ambulantes chinos a Roma, lo que generó preocupación por la capacidad de alojamiento en la ciudad; elogios del líder italiano Benito Mussolini al dictador griego Theodoros Pangalos.
Fuera de Italia, las negociaciones secretas entre monárquicos rusos y alemanes en Múnich.
Franco en Rosario: el héroe del “Plus Ultra” recibido como celebridad
La tapa del diario también dedicaba un amplio espacio a la visita a Argentina del aviador español Ramón Franco, protagonista meses antes del histórico vuelo transatlántico del hidroavión Plus Ultra, que unió Palos de la Frontera con Buenos Aires.
El aviador llegó a Rosario tras despegar desde el aeródromo de San Fernando en un avión Curtiss Oriole pilotado por el aviador civil Jorge Bosch.
Al arribar a la ciudad santafesina, fue recibido con una multitudinaria manifestación de simpatía. El público lo acompañó desde el campo de aviación hasta la sede municipal, donde lo aguardaban el intendente Luis Pignetto, concejales y autoridades locales.
Luego se realizó un almuerzo en el Club Español de Rosario, al que asistieron más de 400 invitados, entre ellos el vicegobernador José Cepeda, dirigentes de la colectividad española y distintas personalidades.
La visita formaba parte de una serie de homenajes que se realizaban en distintos países de América al equipo del Plus Ultra, considerado uno de los mayores logros de la aviación de la época.
La globalización ya estaba en marcha
Si bien la Liga de las Naciones terminaría fracasando al no poder evitar la Segunda Guerra Mundial, su funcionamiento sentó las bases institucionales que décadas más tarde darían origen a la Organización de las Naciones Unidas.
En cuanto a la primera transmisión radiotelefónica doble entre Nueva York y Londres, a un siglo de distancia, ese experimento anticipaba el mundo hiperconectado actual, donde las comunicaciones internacionales se realizan de forma instantánea.