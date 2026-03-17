Confirmaron el primer caso de la nueva variante de viruela símica en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes la detección del primer caso de viruela símica (Mpox) perteneciente al clado Ib en territorio argentino.
Se trata del clado Ib de MPXV, una cepa que preocupa a los expertos por su mayor nivel de contagiosidad y gravedad. El Ministerio de Salud de la Nación activó los protocolos de aislamiento y seguimiento de contactos.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes la detección del primer caso de viruela símica (Mpox) perteneciente al clado Ib en territorio argentino.
Esta variante es la misma que motivó la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su rápida propagación en África central y su potencial de causar cuadros clínicos más severos que el clado II, que circuló previamente en el país.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, el paciente es un adulto con antecedentes de viaje reciente al exterior que presentó síntomas compatibles con la enfermedad, incluyendo fiebre alta, mialgias y las características erupciones cutáneas.
Tras las pruebas de laboratorio realizadas en el Instituto Malbrán, se determinó mediante secuenciación genómica que se trata de la variante Ib, marcando un hito preocupante en la vigilancia epidemiológica local.
A diferencia de las variantes conocidas anteriormente, el clado Ib ha demostrado una dinámica de transmisión distinta. Mientras que el brote global de 2022 estuvo muy vinculado al contacto estrecho piel con piel, esta nueva cepa muestra una mayor facilidad de contagio a través de gotas respiratorias y contacto físico no necesariamente sexual, lo que amplía los grupos de riesgo.
Desde el punto de vista clínico, los especialistas advierten que esta variante se asocia a una mayor tasa de letalidad y a lesiones cutáneas más extendidas y dolorosas. "Estamos ante una versión del virus que requiere una vigilancia mucho más estrecha y una respuesta rápida para bloquear las cadenas de transmisión", señalaron fuentes sanitarias.
Ante la aparición de este caso, las autoridades sanitarias han iniciado un exhaustivo seguimiento de los contactos estrechos del paciente, quienes se encuentran bajo monitoreo y en aislamiento preventivo. El Ministerio de Salud instó a la población y a los equipos médicos de todo el país a mantener una alta sospecha clínica ante la aparición de exantemas (erupciones) súbitos.
Las principales recomendaciones para la población incluyen:
Argentina se suma así a la lista de países de la región que han detectado esta variante, lo que pone en marcha una fase de mitigación para evitar la circulación comunitaria. Por el momento, no se han reportado otros casos sospechosos vinculados directamente a este paciente, pero el sistema de salud permanece en alerta máxima para detectar cualquier brote secundario de manera temprana.