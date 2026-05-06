Alerta sanitaria

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: evacúan enfermos e investigan posible transmisión entre personas

El episodio dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo de la embarcación que navegaba por el Atlántico. La OMS analiza si se trata de la cepa andina, una de las pocas con capacidad de contagio entre humanos.