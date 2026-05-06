#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Alerta sanitaria

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: evacúan enfermos e investigan posible transmisión entre personas

El episodio dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo de la embarcación que navegaba por el Atlántico. La OMS analiza si se trata de la cepa andina, una de las pocas con capacidad de contagio entre humanos.

Un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius generó una alerta sanitaria. Créditos: ReutersUn brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius generó una alerta sanitaria. Créditos: Reuters
Seguinos en
Por: 

Un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia, generó una alerta sanitaria internacional tras confirmarse varias infecciones, evacuaciones médicas y al menos tres fallecimientos. Las autoridades sanitarias, con intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS), investigan si se trata de la cepa andina, una variante poco frecuente que puede transmitirse de persona a persona.

Evacuaciones y restricciones

El episodio se desarrolló durante una travesía por el Atlántico, en una embarcación con cerca de 150 pasajeros y tripulantes. El barco quedó inicialmente aislado frente a las costas de Cabo Verde, luego de que se detectaran casos compatibles con hantavirus y se confirmaran algunas infecciones.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos tres personas murieron y otras presentan síntomas de diversa gravedad, lo que obligó a desplegar un operativo sanitario internacional. Algunos pacientes fueron evacuados para recibir atención médica especializada, mientras que el resto de los pasajeros permaneció en cuarentena a bordo.

An archive image of the cruise ship Hondius, in Vlissingen, Netherlands May 17, 2025. The MV Hondius, a Netherlands-based cruise ship, was hit by a suspected outbreak of hantavirus, authorities and media reports said on May 3, 2026. IMAGE OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY VERIFICATION: - Reuters confirmed the location from the shipyard, signage and fuel depot which matched file and satellite images. - Coordinates of the shipyard: 51.461283930722175, 3.6998162498897433. - The date when the pictures were taken was verified by original file metadata.Algunos pacientes fueron evacuados para recibir atención médica especializada. Créditos: Reuters

La situación generó restricciones en distintos puertos. Inicialmente, Cabo Verde rechazó el ingreso del barco por razones sanitarias, lo que obligó a mantener la nave en aislamiento mientras se evaluaban alternativas para su atención. Posteriormente, se analizó su traslado hacia las Islas Canarias para continuar con los controles médicos.

Las autoridades sanitarias indicaron que, si bien el brote es grave en el ámbito del crucero, el riesgo para la población general es bajo. No obstante, se reforzaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y aislamiento para evitar una eventual propagación.

Preocupación

Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es la posible presencia del virus Andes, una variante del hantavirus que se registra principalmente en Argentina y Chile y que, a diferencia de otras cepas, puede transmitirse entre personas en contextos de contacto estrecho.

Este dato es clave para entender la magnitud del episodio. El hantavirus se contagia habitualmente por contacto con secreciones de roedores, especialmente a través de la inhalación de partículas contaminadas. Sin embargo, en el caso del virus Andes, se ha documentado la transmisión interpersonal, lo que exige medidas de aislamiento más estrictas.

Cruise ship MV Hondius docks off Cape Verde port, as passengers were not allowed off the ship, while health authorities investigated suspected cases of hantavirus aboard the vessel, in Praia Port, Cape Verde, in this screengrab obtained from a video, May 4, 2026. REUTERS TV via REUTERSSe reforzaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y aislamiento Créditos: Reuters

Las investigaciones apuntan a determinar el origen del contagio dentro del crucero. Una de las hipótesis señala que el virus pudo haber sido contraído durante una excursión en tierra en etapas previas del viaje, mientras que otra línea de análisis evalúa la posibilidad de contagios entre pasajeros en espacios cerrados.

El antecedente de esta cepa en Sudamérica refuerza la atención sobre el caso. Brotes anteriores, como el registrado en la Patagonia argentina, permitieron confirmar la transmisión entre personas y definir protocolos de control basados en el aislamiento temprano y el seguimiento de contactos estrechos.

En este contexto, la OMS y autoridades sanitarias de distintos países trabajan de manera coordinada para contener el brote, asistir a los pacientes y reconstruir la cadena de contagios. La evolución de los casos y los resultados de los estudios epidemiológicos serán determinantes para establecer si hubo transmisión interpersonal y qué medidas adicionales deberán implementarse.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
Hantavirus
Argentina
Ministerio de Salud

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro