Un cuerpo policial español intervino el viernes lo que podría ser un alijo récord de hasta 40 toneladas de cocaína en un barco en el océano Atlántico frente a las costas de las Islas Canarias, según informó este lunes (04.05.2026) un sindicato policial.
Incautaron un cargamento récord de cocaína en España
La Guardia Civil anunció que decomisó en un barco en el Atlántico un cargamento de droga que podría alcanzar las 40 toneladas, cuatro veces mayor que el anterior récord.
El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, indicó que, según las primeras observaciones, el alijo podría ser "uno de los más importantes, no solamente a nivel nacional de importación, sino a nivel internacional".
También armas
Según la prensa local, el barco llevaba también todo un arsenal de armas de guerra. Sin embargo, al estar bajo secreto de sumario, no se han dado a conocer más datos.
La Guardia Civil apresó en el Atlántico un mercante con bandera de Comores cargado con un gran alijo de cocaína, que puede estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España, informaron ayer a Efe fuentes de la investigación.
Este lunes, fuentes de la AUGC, principal sindicato de este cuerpo policial, han detallado a la AFP que se detuvo a una veintena de personas y estimó en "entre 35 y 40 toneladas de cocaína las que se incautaron".
Según la misma fuente se trata de una "incautación histórica". En enero se capturaron en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de la isla canaria de El Hierro, casi 10 toneladas (9.994 kilos).
Según precisó entonces la Policía, era el mayor alijo capturado en alta mar en toda Europa hasta la fecha. En esta ocasión, el cargamento podría ser hasta cuatro veces mayor.
La embarcación, que está siendo ahora inspeccionada en Canarias, había zarpado de Freetown, la capital de Sierra Leona, y se dirigía a Bengasi, en Libia. En base a la experiencia de operaciones anteriores, los investigadores consideran que la carga estaba destinada a descargarse en naves más pequeñas, que la distribuirían después "para entrar en Europa".
Récord
En 2024, la policía española confiscó 13 toneladas de cocaína ocultas en una embarcación con contenedores que llegó al puerto andaluz de Algeciras, en el sur, procedente de Ecuador, el mayor alijo de esta droga registrado en el país.