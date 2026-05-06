El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el Proyecto Libertad, la operación militar de su país dirigida a guiar barcos para que salgan del estrecho de Ormuz, será pausada para ver si es posible alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán. Esta decisión ya tiene efectos en horas del miércoles.
Tras la pausa de Trump en Ormuz, el barril de petróleo desciende en su precio
El presidente de Estados Unidos detuvo las operaciones en el estrecho luego de una serie de intercambios marítimos con Irán.
"Aunque el bloqueo permanecerá plenamente vigente, el Proyecto Libertad (el movimiento de los buques a través del estrecho de Ormuz) será pausado durante un breve período para ver si es posible o no concretar y firmar el acuerdo", expresó el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.
Asimismo, mandatario norteamericano destacó "el enorme éxito militar" de las fuerzas estadounidenses durante el conflicto con Irán, como así también "los grandes avances logrados hacia un acuerdo completo y definitivo" para finalizar los ataques.
Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero pasado, por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán controla esa vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.
Proyecto Libertad
En un intento de encontrar una salida a esta situación, que hace subir los precios del petróleo, Washington impuso el 13 de abril un bloqueo de los puertos iraníes y lanzó el lunes la operación “Proyecto Libertad” para permitir que cientos de barcos bloqueados en el Golfo pudieran franquear el estrecho.
Más temprano, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la fase ofensiva contra Teherán había concluido: "La operación -Epic Fury- ha terminado, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase", afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Sin embargo, el ejército estadounidense afirmó estar preparado para reanudar sus operaciones de combate en caso de una respuesta iraní a las escoltas en Ormuz.
Petróleo y acciones
Los precios internacionales del petróleo se desploman hasta casi un 12% este miércoles y los mercados se recuperan, ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.
El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 10,23%, cotizando en torno a 98 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 11,93% y ronda los 90 dólares por barril.
Ambos índices de referencia vienen registrando jornadas en alza, con las cotizaciones en la zona de los US$110, frente a la persistencia de los desacuerdos diplomáticos y el temor a un quiebre del alto al fuego vigente pero con la expectativa por el fin de la guerra se revirtió la tendencia.
La corrección en el valor del crudo está vinculada a las crecientes posibilidades de la firma de un memorando que selle la paz duradera entre las autoridades estadounidenses e iraníes, que ponga fin al conflicto armado y garantice la libre circulación por el estrecho de Ormuz.
En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 2,5% y en España el Ibex 35 sube un 2,4% superando los 18.100 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París escalando 2,7%, Fráncfort 2,16%, Milán 1,9%, y Londres 2,18%.
En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 0,38% y Hong Kong, de 1,2%. En Seúl la suba alcanzó el 6,45% y en Shanghái el ascenso llegó al 1,17%.__IP__
Asimismo, el precio del gas europeo también se desacelera, al bajar un 8%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cae hasta los 43 euros por megavatio hora.