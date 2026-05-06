El papa León XIV salió a responder públicamente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo capítulo de la tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca. “Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad”, sostuvo el pontífice, en alusión a declaraciones que lo vinculaban con una supuesta postura favorable al desarrollo nuclear de Irán.
El Papa León XIV cruzó a Trump: “Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad”
El Papa rechazó las acusaciones del expresidente estadounidense y reafirmó la postura histórica de la Iglesia contra las armas nucleares y a favor de la paz, en medio de un creciente cruce público entre ambos.
Cruce de declaraciones
El conflicto se intensificó en los últimos días, luego de que Trump acusara al Papa de “poner en peligro a muchos católicos” y de sostener posiciones que, según su interpretación, favorecerían a Irán en el plano internacional.
Frente a estas afirmaciones, León XIV respondió de manera directa, aunque sin mencionar explícitamente al dirigente estadounidense. En sus declaraciones, negó de forma categórica cualquier respaldo a la proliferación nuclear y recordó que la Iglesia mantiene desde hace décadas una postura firme contra todo tipo de armamento de ese tipo.
El Papa remarcó que su mensaje se basa en la promoción de la paz y en los principios del Evangelio, y señaló que las críticas deben sustentarse en hechos verificables. En ese sentido, insistió en que sus intervenciones públicas apuntan a desalentar la escalada de conflictos internacionales y a promover instancias de diálogo.
El cruce se produce en un contexto de creciente tensión entre el Vaticano y el gobierno estadounidense, con diferencias marcadas en temas como política exterior, conflictos armados y migración. Analistas internacionales coinciden en que no se trata de un episodio aislado, sino de una disputa que se viene profundizando desde comienzos de 2026.
Conflicto con impacto político y diplomático
La disputa entre León XIV y Trump también tiene derivaciones en el plano diplomático. En los próximos días, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto un encuentro en el Vaticano, en un intento por recomponer los vínculos bilaterales.
La visita, que ya estaba programada antes del recrudecimiento del conflicto, adquiere ahora una relevancia mayor, en un escenario donde las declaraciones cruzadas han elevado el nivel de tensión. Desde Washington, se intentó relativizar el impacto de la disputa, mientras que desde el entorno del Papa se mantuvo una postura centrada en la necesidad de diálogo.
El trasfondo del enfrentamiento incluye desacuerdos sobre el enfoque frente al conflicto con Irán, el rol de las potencias en el escenario global y el uso de la religión en el discurso político. En ese marco, el pontífice ha insistido en la necesidad de evitar una escalada bélica, mientras que Trump ha sostenido una línea más dura en materia de seguridad internacional.
Además, el conflicto ha generado reacciones en otros actores internacionales. Dirigentes europeos expresaron su respaldo al Papa y cuestionaron el tono de las críticas provenientes de Estados Unidos, lo que añade un componente geopolítico al intercambio.