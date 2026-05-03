El papa León XIV volvió a poner el foco en una problemática que atraviesa fronteras y sistemas políticos: la fragilidad de la libertad de prensa en el mundo actual. Durante su mensaje posterior al rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, el Pontífice advirtió que este derecho fundamental se ve vulnerado tanto de manera abierta como a través de mecanismos más sutiles, que muchas veces pasan inadvertidos pero resultan igualmente preocupantes.
El papa León XIV alertó por los ataques a la prensa y recordó a periodistas asesinados
En el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, el Pontífice expresó su preocupación por las agresiones a periodistas y pidió defender el derecho a informar.
La intervención se dio en el contexto de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, impulsada por la Unesco, una fecha que cada año invita a reflexionar sobre el rol del periodismo en las sociedades democráticas. En ese marco, León XIV rindió homenaje a los trabajadores de prensa que murieron mientras cumplían su tarea, en especial aquellos que desempeñaban su labor en zonas de conflicto armado o bajo condiciones extremas.
El Papa destacó que el trabajo de estos profesionales no solo implica informar, sino también sostener valores esenciales como la verdad y la justicia. En ese sentido, remarcó que el sacrificio de quienes perdieron la vida en ejercicio de su profesión constituye un llamado de atención para toda la comunidad internacional sobre la necesidad de proteger a quienes comunican.
Un mensaje en medio de un escenario global complejo
El Pontífice no eludió el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y crecientes niveles de violencia. En ese escenario, sostuvo que el ejercicio del periodismo enfrenta desafíos cada vez mayores, tanto por las agresiones físicas como por presiones políticas, económicas y tecnológicas que condicionan la labor informativa.
En su mensaje, expresó preocupación por la seguridad de los comunicadores y por las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Señaló que, en muchos casos, quienes informan quedan expuestos a situaciones de riesgo que comprometen no solo su integridad, sino también el acceso de la sociedad a información veraz y plural.
Además, remarcó que la defensa de la libertad de prensa no es solo una responsabilidad de los Estados, sino también de toda la sociedad, en la medida en que constituye un pilar central para el funcionamiento de las democracias.
Fe, oración y compromiso social
En paralelo a su mensaje sobre la prensa, León XIV aprovechó el inicio del mes de mayo para convocar a los fieles a retomar una práctica tradicional de la Iglesia: el rezo del Rosario. Invitó a dedicar este tiempo de oración tanto a intenciones personales como a causas colectivas, entre ellas la unidad dentro de la Iglesia y la búsqueda de la paz en el mundo.
El Papa encomendó la situación internacional a la Virgen María y recordó el ejemplo de los primeros discípulos, quienes aguardaban la llegada del Espíritu Santo en comunidad. En ese sentido, llamó a sostener la esperanza incluso en contextos adversos y a fortalecer los lazos de fraternidad.
Durante la jornada también hubo espacio para el reconocimiento institucional. El Pontífice destacó la labor de la Asociación Meter, una organización que lleva tres décadas trabajando en la prevención de abusos y en el acompañamiento a víctimas, especialmente menores. Valoró su compromiso y subrayó la importancia de proteger a los sectores más vulnerables.
Finalmente, León XIV saludó a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, entre ellos grupos provenientes de distintos países, y cerró su intervención con un pedido simple pero significativo: que los fieles continúen rezando por su ministerio en un mundo atravesado por múltiples desafíos.