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Tras su viaje a África

El Papa León XIV pide una "nueva cultura de paz" y rechazó la guerra

El Papa dijo que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán crearon una “situación caótica para la economía mundial”.

“Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, declaró el Papa.“Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, declaró el Papa.
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El papa León XIV hizo este jueves un llamamiento a favor de una nueva “cultura de paz” que sustituya el recurso a la violencia cada vez que surjan conflictos, al hablar con periodistas desde el avión papal que lo conduce de regreso a Roma tras el viaje pastoral a África, que lo llevó a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

“Muchas veces, cuando evaluamos ciertas situaciones, la respuesta inmediata es que debemos intervenir con violencia, con la guerra, atacando”, dijo el sumo pontífice. “Por lo que hemos visto, han muerto muchas personas inocentes”, agregó.

Pope Leo XIV speaks to journalists aboard the papal flight from Malabo to Rome, April 23, 2026, at the end of his 11-day pastoral visit to Africa. Andrew Medichini/Pool via REUTERSFotos: Reuters

“Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, declaró Robert Prevost. “Quisiera animar a todos a encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz y no de odio y división”.

El análisis de León XIV sobre los bombardeos en Irán y su efecto en la economía global

El Papa dijo que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán crearon una “situación caótica para la economía mundial”, junto con “toda una población en Irán, de personas inocentes, que está sufriendo por esta guerra”.

Al destacar el costo humano del conflicto, reveló que lleva consigo una foto de un niño musulmán libanés que había sostenido un cartel para darle la bienvenida al pontífice al país a finales del año pasado y que murió en la guerra.

Al responder preguntas, que alternó entre inglés, español e italiano, también criticó al gobierno de Irán por la muerte de manifestantes en sus primeras declaraciones sobre el tema, según la cadena CNN.

León XIV condena las ejecuciones y aboga por el respeto a la vida humana

“Condeno todas las acciones que son injustas, condeno el quitar la vida a las personas, condeno la pena de muerte, creo que la vida humana debe ser respetada”, dijo.

Pope Leo XIV speaks to journalists aboard the papal flight from Malabo to Rome, April 23, 2026, at the end of his 11-day pastoral visit to Africa. Andrew Medichini/Pool via REUTERSFotos: Reuters

“Cuando un régimen, cuando un país, toma decisiones que quitan la vida a las personas de manera injusta, entonces obviamente eso es algo que debe ser condenado”, expresó León XIV.

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