A un año de la muerte del papa Francisco, permanece con una claridad cada vez más serena, la figura de un pastor que supo leer el Evangelio desde la vida real, allí donde las personas transitan sus búsquedas más profundas, sus fragilidades y sus preguntas por el sentido.
Francisco, un año después: una herencia de esperanza
Al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, el tiempo permite releer su pontificado como un llamado persistente a una fe encarnada: una Iglesia en salida, una cultura del cuidado frente al descarte y una esperanza concreta que hoy interpela al presente y encuentra continuidad en el inicio del pontificado de León XIV.
Francisco desde el inicio de su pontificado dejó claro que su preocupación estaba en custodiar vidas. Su mirada se dirigió siempre hacia las personas concretas, especialmente hacia aquellas que quedan al margen de los grandes relatos: los cansados, los heridos, los invisibles, los que sienten que no cuentan. Allí ubicó el corazón de su magisterio. Por eso, con el paso del tiempo, sus grandes textos se perciben menos como documentos aislados y más como capítulos de un mismo relato, atravesado por una convicción profunda: Dios sigue caminando con su pueblo, incluso en medio de la fragilidad.
Ese horizonte quedó claramente trazado en Evangelii Gaudium, la exhortación que funcionó como hoja de ruta de todo su pontificado. Allí habló de la alegría del Evangelio como una experiencia que nace del encuentro con Cristo y se traduce en misión y compromiso. Invitó a una Iglesia en salida, capaz de dejar seguridades, de escuchar antes de hablar y de acompañar antes que juzgar. Su advertencia fue clara y contundente: la autorreferencialidad enferma, el encierro debilita la fe y la indiferencia termina siendo más peligrosa que el error.
Ese modo de entender la misión se plasmó también en Amoris Laetitia. Allí Francisco se detuvo en el ámbito donde la fe se prueba día a día: la vida familiar. Se alejó tanto de las idealizaciones como de las condenas, y ofreció una mirada profundamente realista y misericordiosa. Recordó que las familias no son un problema a resolver, sino una oportunidad; que están hechas de historias reales, atravesadas por crisis, cansancios, errores y recomienzos, pero también por una enorme capacidad de amar en lo pequeño.
En el corazón de este planteo aparece una de las grandes intuiciones de su pontificado: poner en el centro la vulnerabilidad humana. A lo largo de sus años como Papa, Francisco denunció con insistencia la llamada cultura del descarte, esa lógica que mide el valor de las personas según su utilidad, su autonomía o su eficiencia, y termina dejando a muchos al margen: los frágiles, los dependientes, los que no producen, los que no encajan. Frente a esta mirada excluyente, Francisco propuso una cultura del cuidado, donde la fragilidad no se oculta ni se elimina, sino que se acompaña. Allí donde hay límite, necesidad del otro y tiempo compartido —insistió— puede nacer una humanidad más verdadera.
Desde esta perspectiva, la vida cotidiana, con sus cruces silenciosas, sus fidelidades persistentes y sus gestos pequeños pero constantes, se convierte en un espacio privilegiado de encuentro con Dios. No hace falta lo extraordinario para vivir el Evangelio. Alcanza con sostener vínculos, con cuidar lo que parece frágil, con permanecer cuando todo invita a retirarse.
Esa misma clave aparece con fuerza en Christus Vivit. Aunque dirigida especialmente a los jóvenes, la exhortación ofrece una enseñanza transversal para toda la Iglesia: la santidad como camino en lo ordinario. Francisco insistió allí en que la fe no apaga la vida ni reprime los sueños, sino que los ensancha y les da profundidad. Dios no llama a reproducir modelos prefabricados, sino a descubrir la propia vocación en la vida diaria: en el estudio, en el trabajo, en los vínculos, en el compromiso social y comunitario.
La santidad —afirmó Francisco— no es patrimonio de unos pocos ni está reservada a gestos heroicos. Se construye en la constancia, en la entrega cotidiana, en la capacidad de amar aun cuando no hay resultados visibles. Esta comprensión devuelve dignidad y sentido a tantas vidas que, desde una lógica utilitarista, podrían parecer insignificantes, pero que sostienen silenciosamente el tejido humano y social.
Ya en la etapa final de su pontificado, cuando el desgaste físico era evidente pero la lucidez espiritual permanecía intacta, Francisco dejó un texto que hoy puede leerse como su gran mensaje de síntesis y despedida: Spes non confundit, la bula de convocatoria al Jubileo 2025. En mi opinión, no eligió al azar el tema de la esperanza. En un mundo atravesado por guerras, desigualdades crecientes, polarizaciones y descartes sistemáticos, Francisco no negó el dolor ni las sombras de la historia. Pero tampoco aceptó que el desencanto tuviera la última palabra.
Para él, la esperanza cristiana nunca fue abstracta ni pasiva. Fue siempre una esperanza encarnada, que se hace visible en opciones concretas y en gestos cotidianos. Por eso, en el marco del Jubileo, llamó a los fieles a ser signos tangibles de esperanza: personas y comunidades capaces de solidaridad real, de cercanía con los más vulnerables y de compromiso sostenido con la justicia. No se trata solo de esperar un futuro mejor, sino de colaborar activamente en su construcción, aun cuando el contexto sea adverso.
A un año de su muerte, el legado de Francisco se presenta con una fuerza que el tiempo va confirmando. Una Iglesia que sale y escucha. Una fe que se traduce en cuidado. Una espiritualidad que se vive en lo cotidiano. Una esperanza que no ignora la herida, pero se niega a rendirse ante ella. Francisco no dejó recetas cerradas ni soluciones inmediatas. Dejó algo más exigente y fecundo: un estilo evangélico para habitar el mundo.
Hoy, ese legado no se clausura, sino que se proyecta como tarea. El inicio del pontificado de León XIV abre una nueva etapa en la vida de la Iglesia, llamada no a comenzar de cero, sino a dar continuidad a un camino. Un camino donde la esperanza no se reduce a un discurso, sino que toma cuerpo en la cultura del cuidado, en la opción por los más frágiles y en una fe que se hace cercana.
En esa continuidad, el nuevo Papa nos recuerda una idea central de la tradición cristiana, tan querida por San Agustín y retomada una y otra vez por el magisterio: que el amor es la medida de todas las cosas. No un amor sentimental o difuso, sino un amor que ordena la vida, que discierne, que construye. Un amor que se vuelve criterio para elegir, para permanecer y para no abandonar al otro cuando deja de ser funcional.
Tal vez este sea el desafío más profundo que Francisco nos deja y que hoy interpela también al tiempo que comienza con León XIV: hacer del amor una realidad concreta. Un amor que se traduzca en gestos, en decisiones, en políticas del cuidado. Un amor capaz de sostener la esperanza incluso cuando el terreno es árido.
La pregunta final, entonces, no queda suspendida en el aire. Se vuelve precisa y urgente: ¿seremos capaces de asumir esta herencia, de unir fe y vida, de convertir la esperanza en acción cotidiana, y de caminar —con Francisco en la memoria y con León XIV en el presente— hacia una Iglesia cada vez más humana, más cercana y más fiel al Evangelio del amor?
En esa respuesta, personal y comunitaria, se juega no solo el recuerdo vivo de un pontificado que marcó una época, sino el futuro que estamos llamados a construir.