Para honrar su legado

Homenajes al papa Francisco a un año de su partida

Con música electrónica y un mensaje espiritual, el Padre Guilherme dará un show gratuito en Plaza de Mayo centrado en su figura. El Arzobispado de Buenos Aires convoca a una misa en la Basílica de Flores, invitando a la comunidad a recordarlo con transmisión en vivo. Y el Episcopado realizará una ceremonia en Luján.