Antes de la Peregrinación

Histórico: el viernes se presentará la primera serenata folklórica de la Virgen de Guadalupe

Será el viernes 17 a la hora 20, en la Basílica. Está constituida por varias piezas del género folklórico dedicadas a la Santa Patrona de la ciudad. Participarán músicos locales. La música como vaso conductor hacia la fe cristiana.