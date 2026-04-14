Este 18 y 19 de abril se realizará la 127° Peregrinación a la Virgen de Guadalupe en la ciudad capital, uno de los encuentros de fe cristiana más importantes de la región. Se estima que miles de peregrinos llegarán hasta la Basílica “Nuestra Señora de Guadalupe” para agradecer, pedir, compartir las misas y las actividades pastorales.
Histórico: el viernes se presentará la primera serenata folklórica de la Virgen de Guadalupe
Será el viernes 17 a la hora 20, en la Basílica. Está constituida por varias piezas del género folklórico dedicadas a la Santa Patrona de la ciudad. Participarán músicos locales. La música como vaso conductor hacia la fe cristiana.
Pero en esta nueva edición, habrá un elemento evocativo y musical muy especial, y que será histórico para la comunidad santafesina. Es que se presentará la primera Serenata Folklórica a la Virgen de Guadalupe, en homenaje a la Santa Patrona de Santa Fe capital.
Esto tendrá cierta relación y similitud con la tradicional “Guadalupana”, la expresión litúrgica que hacen los mexicanos a la Virgen, según pudo saber El Litoral. Es un término afectuoso con el que se denomina a la Virgen de Guadalupe, como se sabe una de las figuras religiosas más importantes de América Latina.
Cada mes de diciembre, las calles, iglesias y hogares de México y de millones de devotos en todo el mundo se llenan de cantos, flores y oraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. De las expresiones de fe católica, una de las más evocadas es el canto tradicional "La Guadalupana".
Quiénes participarán
La primera Serenata a la Virgen de Guadalupe se presentará el viernes 17 a las 20 horas, luego de la misa de las 19.30, dentro de la Basílica. La entrada será libre y gratuita. Participarán con sus ofrendas musicales dedicadas a la Virgen la folklorista Itatí Barrionuevo; el Grupo Terra; La Guardia Urbana y el Grupo de Danzas Yapeyú.
Asimismo, Cáritas recibirá alimentos no perecederos, pañales y ropa, que luego serán donados a personas en situación de vulnerabilidad social.
“En una de las reuniones organizativas de lo que fue el Festival Folklórico, alguien dijo a modo de idea: ‘¿Por qué no hacemos algo musical previo a la fiesta de la Virgen? Como una ofrenda musical...”. Después, esa idea tomó el nombre de serenata”, le contó a El Litoral al Padre Marcelo Blanche, cura párroco de la Basílica.
Y lo que parecía que iba a quedar en el aire, como sólo una idea, fue finalmente tomando forma: “Se decidió hacer la serenata y luego se buscaron estos artistas maravillosos, como Itatí Barrionuevo, que es alguien de aquí de Guadalupe; el Grupo Terra y la Guardia Urbana, para que ofrezcan su talento, su arte musical con canciones referidas a la Virgen”, contó luego el religioso.
Y sobre el Grupo de Danza Yapeyú, “el Festival de Guadalupe siempre está muy marcado por el baile. Y que un grupo de danza le ofrezca su homenaje a la Virgen nos pareció muy lindo. Se habló con estos artistas, no tuvieron problemas en participar y la idea es que la serenata se presente en la víspera de la fiesta de la Virgen”, recalcó Blanche. Por eso será el viernes.
La serenata consistirá en una ofrenda musical a la Virgen por parte de cada uno de estos artistas: “Serían dos canciones de cada grupo más la danza. El evento va a durar más o menos unos 30 ó 40 minutos, y será conducido por la conocida locutora y actual concejala Silvina Cian”, contó.
A todas las personas que le vamos comentando lo de la serenata les gusta la idea. Así que bueno, ojalá sea el comienzo de algo importante, porque creo que Guadalupe tiene que seguir creciendo por todo lo que significa. Incluso se lo comentamos al Arzobispo, Mons. Sergio Fenoy, y nos dijo que le gustaba que hubiera expresiones musicales”, dijo el religioso.
Para Blanche, la conjunción entre arte, danza y fe es una de las claves de esta ofrenda sonora: “La música es el puente que nos ayuda a los católicos a fortalecer y reafirmar nuestra fe cristiana”, subrayó este concepto. Las letras de las interpretaciones serán de los propios músicos, y estarán referidas a la trascendencia de la Virgen.
El sábado y domingo
El sábado 18 de abril, la Basílica permanecerá abierta desde las 7.30 hasta las 24 horas. Habrá misa a las 8; a las 10.30 horas, tendrá lugar la misa con los niños de la catequesis.
También habrá durante la jornada misas para personas enfermas y con discapacidad; de la pastoral carcelaria; con niños; misa por las familias y la vida y con jóvenes.
El domingo 19 se vivirá uno de los momentos más esperados de la peregrinación, cuando la imagen original de la Virgen sea bajada desde el Camarín -esto será a la hora 15-, y tendrá lugar la procesión por la explanada, junto con la celebración central, a partir de las 15.30. La Basílica permanecerá abierta desde las 7 hasta las 22 horas.