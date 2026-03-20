Convento de Santo Domingo

Preocupa el deterioro de una de las máximas "joyas" históricas de la ciudad de Santa Fe

Es Monumento Histórico Nacional. Allí descansan los restos de grandes personalidades. Y fue alojado el Gral. Manuel Belgrano. Su falta de mantenimiento viene de larga data. El problema: los fondos económicos para la restauración.