El recuerdo eterno del paso de Belgrano por Santa Fe

Días atrás se conmemoró el 215º Aniversario del Paso y Alojamiento del General Manuel Belgrano en el Convento de los Padres Dominicos de la Ciudad de Santa Fe entre el 1 y el 8 de octubre de 1810, durante su viaje al Paraguay. El acto conmemorativo se llevó a cabo en el atrio del Convento de Santo Domingo e Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Con la conducción del periodista Ángel Rodolfo Gasperín, el programa de actividades se desarrolló según lo previamente establecido. En primer término, izado el Pabellón Nacional, se entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Siguió la invocación religiosa a cargo del padre Ricardo Mazza, después la diputada Natalia Armas Belavi y el concejal Ignacio Laurenti colocaron una ofrenda floral a los pies del busto de Manuel Belgrano.
También hubo palabras alusivas de parte del funcionario municipal Víctor Hadad (en representación del intendente Juan Pablo Poletti) y un cierre de acto en el que Eduardo García Mazzuca, presidente del Instituto Belgraniano de Santa Fe, entidad organizadora, dirigió a los presentes unas sentidas y emotivas palabras.
A través de ellas, Mazzuca destacó la figura por aquel entonces ya conocida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, jefe militar de la Expedición al Paraguay, quien se hospedó en el referido convento durante su paso por la ciudad de Santa Fe.
Donaciones y tropa
En el término de los ocho días transcurridos aquí, la ciudad se destacó por su amplia colaboración y generosidad. Así, por ejemplo, Francisco Antonio Candioti donó 1.350 caballos, 12 carretas con sus correspondientes boyadas y peones. También ganado para el mantenimiento de la tropa durante el viaje.
Francisco Alzogaray y José Clucellas, en nombre del comercio santafesino, donó la cantidad de 108 pesos fuertes. Gregoria Pérez de Denis, santafesina, terciaria, ofreció sus haciendas, casas y criados. Fue tanto su apoyo y aporte a la causa de la Revolución de Mayo que Belgrano, conmovido por su generoso patriotismo la reconoció como "Benemérita de la Patria".
Además, los dos batallones de Blandengues Santafesinos aumentaron el número de la tropa del Ejército. Entre ellos estaban el cadete Estanislao López y el tambor Pedro Bustamante, que acompañó a Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta.
Preocupación por la escolaridad
Belgrano aprovechó su estadía para visitar cuatro escuelas de la ciudad, encontrándose, lamentablemente, con escasa concurrencia escolar. Atento a ello ordenó al Cabildo que "hagan lo necesario para que los niños no dejen la instrucción para trabajar con sus padres".
Hasta el más humilde vecino efectuó su donación. Finalmente, Belgrano otorgó el título de "Ciudad Noble" a Santa Fe. El joven abogado y militar, un luchador incansable, nos dejó como legado sus actos de coraje, generosidad, honradez, entrega sin límites y profunda fe cristiana. Belgrano fue un modelo a imitar por los argentinos de hoy y las futuras generaciones.
Por eso mismo, ante este nuevo aniversario de su estadía camino a territorio paraguayo, se agradece y destaca la "Declaración de Interés del 215 Aniversario del Paso y Alojamiento de Manuel Belgrano por Santa Fe", de parte de la Cámara de Diputados de la provincia y del Concejo Municipal de la ciudad capital provincial.
Presencias en el acto
En representación del intendente Juan Pablo Poletti estuvo el coordinador del Gabinete Municipal de Santa Fe, Víctor Hadad, mientras que por la arquidiócesis local lo hizo el presbítero Ricardo Mazza. Las cámaras legislativas de la provincia contaron con la representación del senador Rodrigo Borla y la antes citada diputada Belavi, siendo el edil Laurenti el referente del Concejo Municipal.
Tomó parte del acto el coronel (RE) Eduardo Alonso y por Prefectura de Santa Fe estuvieron Jésica Prim, Fernando Sarabia y José Payero, mientras que la Agrupación 2 de Abril estuvo encabezada por los veteranos de guerra José Vega y José Arce. Juan del Pazo estuvo en representación del Club del Orden y como secretario del Colegio Inmaculada Concepción acompañando al abanderado y los escoltas.
Otras instituciones presentes: Escuela de Educación Técnica Profesional N° 480 Manuel Belgrano (profesor Marcelo Villa), Liceo Militar General Belgrano: teniente primero Walter Ortiz, con una formación de cadetes, abanderado y escoltas; Unión y Benevolencia Danta Alighieri y el Rotary Club (María Esther Valli), Centro Piamontés (Mirna Gómez de Borsotti); Asociación Cultural Sanmartiniana (profesora María Rita García Lamas y licenciada Susana Vergara).
Finalmente, cabe destacarse la presencia de Jorge Reynoso Mántaras, presidente del Instituto Brelgraniano del Litoral, y de la Comisión Directiva y asociados del Instituto Belgraniano de Santa Fe.
Información brindada por el Instituto Belgraniano de Santa Fe.
