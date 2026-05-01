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Estados Unidos: el Papa nombró obispo a un antiguo inmigrante indocumentado

León XIV puso al frente de las diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, y de Laredo, en Texas, a sendos latinos, Evelio Menjivar Ayala y Juan Gómez, originarios de El Salvador y de Colombia.

El Vaticano anunció lios nombramientos en un comunicado.El Vaticano anunció lios nombramientos en un comunicado.
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El papa León XIV nombró este viernes (01.05.2026) obispo a un antiguo inmigrante indocumentado en Estados Unidos de origen salvadoreño y a un colombiano, después de haber criticado la guerra en Irán y la política de inmigración del presidente Donald Trump, quien le contestó airadamente.

Evelio Menjivar AyalaEvelio Menjivar Ayala

El Vaticano anunció en un comunicado el nombramiento de Evelio Menjivar Ayala, de 56 años, actualmente obispo auxiliar en Washington, como obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.

Nacido en El Salvador, Menjivar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, según la página web de la diócesis de Washington. Relató haber nacido en la pobreza y haber huido del conflicto armado en su país emigrando a Estados Unidos.

Detenido inicialmente en México cuando intentaba entrar en Estados Unidos, contó en una entrevista el año pasado que pagó un soborno para ser liberado y que cruzó la frontera por Tijuana. Fue ordenado sacerdote en 2004.

Otros nombramientos en la Iglesia estadounidense

El Vaticano anunció también el nombramiento del colombiano Juan Gómez, de 50 años, como obispo de Laredo, en el estado de Texas. Hasta su nombramiento episcopal, fue vicario general de la diócesis de Tyler, en Texas.

U.S. President Donald Trump attends an event at The Villages Charter School at The Villages, Florida, U.S., May 1, 2026. REUTERS/Nathan HowardTrump calificó de "débil" a León XIV.

La Santa Sede también anunció el nombramiento de dos nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Washington D.C.: Gary Studniewski, de Toledo, Ohio, y Robert Boxie, de Lake Charles, Luisiana.

León vs Trump

El papa León XIV, nacido en Estados Unidos, recibió el mes pasado críticas de Trump -quien lo calificó de "débil"- después de considerar "inaceptable" la amenaza de destruir a Irán. También calificó la política del presidente estadounidense hacia los migrantes de "sumamente irrespetuosa" y pidió "tratar a las personas con humanidad".

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