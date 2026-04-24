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El Papa se pronunció en contra de que un cardenal ordene bendiciones para parejas homosexuales

León XIV se posiciona en un delicado equilibrio entre la tradición y la aceptación, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre las bendiciones inclusivas.

La respuesta del papa refleja matices en su posición.La respuesta del papa refleja matices en su posición.
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El papa León XIV se pronunció en contra del cardenal Reinhard Marx, quien había instruido a los sacerdotes para que impartieran bendiciones a parejas del mismo sexo.

El tema de las bendiciones para parejas del mismo sexo ha dividido a la Iglesia Católica.

Pope Leo XIV speaks to journalists aboard the papal flight from Malabo to Rome, April 23, 2026, at the end of his 11-day pastoral visit to Africa. Andrew Medichini/Pool via REUTERSFotos: Reuters

Marx, quien ha sido arzobispo de Múnich y Freising en Alemania durante casi dos décadas, ha instruido a los sacerdotes a adoptar la "Bendición Fortalecer el Amor", que incluye bendiciones para "parejas no convencionales", según el medio católico EWTN News.

Por qué es importante

Leo, al igual que su predecesor, el papa Francisco, ha adoptado una postura menos conservadora respecto a las parejas del mismo sexo que algunos líderes anteriores de la Iglesia Católica.

Pope Leo XIV meets with journalists aboard the papal flight from Malabo to Rome, April 23, 2026, at the end of his 11-day pastoral visit to Africa. Andrew Medichini/Pool via REUTERSFotos: Reuters

Esto ha sido bien recibido por la comunidad LGBTQ+ y los católicos progresistas, pero los miembros más conservadores de la Iglesia se han opuesto a esta postura. La respuesta del papa refleja matices en su posición: no ha llegado tan lejos como los miembros más progresistas de la Iglesia, pero aun así ha enfatizado la unidad.

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