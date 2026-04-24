El ocaso de la diplomacia ante el mesianismo político

Punto álgido de la tensión entre Washington y el Vaticano. Instrumentalización de la iconografía cristiana, recurriendo a la publicación de esta imagen generada con IA, en la que se sitúa a Donald Trump en una proximidad blasfema con la figura redentora de Jesucristo, como intento de sacralizar la figura del líder político hasta el punto patético de la auto-idolatría.