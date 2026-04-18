Composición del Diario Digital Cronio de El Salvador que refleja el caso que conmociona a toda España. Ante la absurda detención policial de Pepe, la indignación inicial de familiares y vecinos ha provocado una movilización social que no tiene precedentes en el país. La justicia, lejos de lograr equidad, se ha transformado en un artefacto burocrático nefasto.