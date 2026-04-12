Noelia y la fragilidad ética de la eutanasia

Noelia Castillo Ramos falleció el 26 de marzo de 2026, a los 25 años, en San Pedro de Ribas, Barcelona. Su determinación terminal se convirtió en un caso mediático en España, en el marco de la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Aprobada en 2021, esta norma legaliza y regula el derecho a la eutanasia en el conjunto del territorio español.