El legado de Habermas frente al desierto de la posmodernidad

Portada de uno de los libros más difundidos de Jürgen Habermas, "Teoría de la acción comunicativa". Publicada en dos volúmenes, este trabajo es considerado la obra principal del destacado filósofo alemán. Dentro de un contexto histórico contemporáneo, cita la situación que ha surgido en las sociedades occidentales desde finales de la década de 1960, en la que el legado del racionalismo occidental ya no es indiscutible.