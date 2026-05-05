Pocos días antes del encuentro previsto entre el papa León XIV y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en el Vaticano, Donald Trump volvió a lanzar fuertes críticas contra el pontífice. El expresidente de Estados Unidos aseguró que el Papa “está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente” y reavivó así un enfrentamiento que viene escalando en los últimos meses.
Trump intensificó sus críticas a León XIV antes de una reunión clave en el Vaticano
El mandatario estadounidense volvió a cuestionar al máximo representante de la Iglesia Católica en la previa de una reunión diplomática en Roma. Sus dichos se dieron en medio de un escenario internacional sensible.
Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con Hugh Hewitt en el canal Salem News Channel, donde Trump también cuestionó la postura del líder de la Iglesia Católica frente a la situación internacional, especialmente en relación con Irán. En ese marco, lo acusó de no mostrar preocupación “en absoluto” ante la posibilidad de que el país asiático obtenga un arma nuclear.
Tensiones previas
El próximo jueves, Marco Rubio será recibido por el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro que busca recomponer el vínculo diplomático tras las recientes tensiones públicas. Según la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, la reunión tendrá un tono de “conversación franca” sobre las políticas de la administración Trump.
El embajador estadounidense ante el Vaticano, Brian Burch, sostuvo que el objetivo es retomar el diálogo entre ambas partes. “Las naciones tienen diferencias, y una forma de superarlas es mediante la fraternidad y el diálogo auténtico”, expresó. También remarcó que el secretario de Estado llega con la intención de mantener un intercambio abierto.
Durante su visita, Rubio también se reunirá con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, además de mantener encuentros con autoridades del gobierno italiano, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el conflicto en Medio Oriente.
Un conflicto creciente
Las diferencias entre Donald Trump y León XIV no son nuevas. En distintos momentos, el pontífice criticó la política migratoria de la administración estadounidense y también expresó su preocupación por la escalada bélica en Irán.
En respuesta, Trump llegó a calificar al Papa como “débil” en materia de política exterior y afirmó no ser un gran admirador de su liderazgo. El exmandatario también cuestionó un discurso del pontífice en el que este pidió el fin de los conflictos armados.
León XIV, por su parte, defendió su postura y sostuvo que tiene el “deber moral” de pronunciarse frente a la guerra. Además, aseguró que no siente “miedo” ante las críticas provenientes del entorno político estadounidense.
La postura del Vaticano
Desde el Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin evitó profundizar en la polémica y señaló que el Papa ya había respondido a los cuestionamientos. “El Papa ya contestó; no añadiría nada”, afirmó. También destacó que la línea del pontífice se mantiene firme en la predicación de la paz, en cualquier contexto.
Parolin remarcó que el mensaje del Papa se sostiene en la continuidad del Evangelio y en el llamado constante al diálogo. “Predica la paz en cada ocasión, oportuna e inoportuna”, señaló.
Las críticas de Trump también generaron repercusiones en Europa. La primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó reparos frente a las declaraciones del exmandatario, mientras que el vicepremier Matteo Salvini sostuvo que “al Papa no se lo discute, se lo escucha”.