El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán ataca algún barco estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz, será “borrado de la faz de la Tierra”, en referencia al Proyecto Libertad.
Trump amenaza con "borrar de la faz de la tierra" a Irán tras nuevas tensiones sobre Ormuz
Fuerte advertencia ante la amenaza iraní de atacar buques de Estados Unidos desplegados en aguas del Golfo. Además, sugirió que Corea del Sur debería involucrarse en el conflicto. Mientras, Alemania despliega un dragaminas preventivo.
“Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos”, sostuvo el mandatario norteamericano en declaraciones a la cadena Fox News.
Trump anunció el domingo el inicio del Proyecto Libertad, una operación mediante la cual el ejército estadounidense “guiará” a los barcos que llevan semanas varados en el Golfo Pérsico hacia su salida a través del Estrecho de Ormuz.
En tanto que Irán advirtió que cualquier embarcación que intentara transitar por la vía marítima sería atacada. En esa línea, este lunes, el Ejército iraní aseguró que lanzó disparos "de advertencia" contra barcos estadounidenses que trataban de acercarse al estrecho de Ormuz.
Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, el Proyecto Libertad cuenta con destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.
“Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes”, dijo Trump. “Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas están bien abastecidas de equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario”.
Corea del Sur
Trump afirmó también en Truth Social que Irán “ha atacado a naciones ajenas a Irán”, incluyendo un buque de carga surcoreano, pero que ningún otro barco ha sufrido daños. “¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, dijo y añadió que Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.
El buque surcoreano atacado al que hizo referencia el norteamericano es el Hyundai Merchant Marine Namu, un carguero de casi 180 metros de eslora que navega con 24 tripulantes (18 de ellos extranjeros) bajo pabellón panameño, según datos del sitio web de seguimiento del tráfico marítimo MarineTraffic. Según Seúl, el barco se encontraba anclado en aguas próximas al puerto de Umm al-Qaywayn de Emiratos Árabes Unidos.
El diario local The Korea Herald, el Ministerio de Océanos dijo que se está investigando si la causa fue un ataque o una mina a la deriva y que la explosión se produjo "en el lado de babor de la sala de máquinas". El mismo Ministerio había informado de que hay 26 buques de bandera surcoreana que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz.
Alemania
En tanto, Alemania desplegó un dragaminas de la Marina hacia el mar Mediterráneo. "El "Fulda", que es un dragaminas, debe estar zarpando en estos momentos hacia el Mediterráneo", informó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.
Ante la previsión de un posible despliegue en el estrecho de Ormuz, el cazaminas de la Marina alemana ha zarpado desde Kiel a las 14:15 este lunes. La Armada alemana tiene la intención de posicionar al buque y a su tripulación más cerca de la posible zona de operaciones, en caso de que se materialice una misión naval internacional para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
Para el Comandante de la flota, el vicealmirante Axel Deertz, este despliegue demuestra "la fuerza con la que las cuestiones de seguridad global irrumpen en nuestra vida cotidiana". La Marina, señaló, realiza una contribución constante al responder —sin demora y de manera adaptada a la amenaza específica— a una multitud de desafíos. "Lo hacemos con la flota más pequeña de nuestra historia; una flota que actualmente estamos en pleno proceso de reconstrucción y modernización integral. Todo lo que puede navegar, está navegando".