Tensión en Medio Oriente

Irán afirmó que frenó a buques de guerra de EE.UU. en Ormuz y Washington lo negó

Estados Unidos informó que desplegó dos destructores con misiles guiados en el Golfo Pérsico para escoltar buques mercantes, mientras Irán aseguró que lanzó misiles y obligó a retroceder a una nave norteamericana. Washington negó que alguno de sus barcos haya sido alcanzado.