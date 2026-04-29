Conflicto Washington-Teherán

El precario cese al fuego en Medio Oriente: ¿una “paz sin victoria”?

El enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irán evoca recuerdos de guerras pasadas, subrayando la importancia de aprender del pasado para evitar errores. Se vive un momento bisagra y no hay que despreciar la ventana de oportunidad que abre una tregua.