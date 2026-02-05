Derecho a la espiritualidad y al culto

"La libertad religiosa es la base de una sociedad verdaderamente libre"

Así se expresó el referente de la comunidad musulmana en Argentina, el imam Marwan Sarwar Gill (*), quien en reciente entrevista alertó sobre el crecimiento de los discursos de odio, especialmente tras lo ocurrido con la inauguración de una mezquita en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Llamó a defender el diálogo interreligioso y la convivencia en una sociedad plural.