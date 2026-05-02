La política en foco

Importación de gas: la Nación optó por no confiar en un agente privado

La guerra en Medio Oriente y una licitación congelada que iba a sustituir a la estatal Enarsa. Alarma por un temprano corte en otoño a industrias, cuando aún los hogares no encendieron masivamente sus estufas. ¿Quién pagará el sobrecosto del GNL que llegue en barcos?