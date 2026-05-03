“En la provincia de Santa Fe hay tres cosas importantísimas: la historia, la presencia italiana enorme y una producción importantísima para Argentina”. Con el protocolo por delante y la harina de soja desde la provincia como principal producto de exportación a su país, el embajador italiano en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, dialogó con El Litoral en el marco de su visita a Santa Fe.
El embajador italiano dice que la Argentina está “ante una autopista” para su desarrollo
El diplomático dijo que “depende de los argentinos”. Resaltó la cultura italiana del trabajo, ponderó como una oportunidad el acuerdo Mercosur-UE y destacó la política de Giorgia Meloni para aportar al desarrollo en África como forma de contener las migraciones.
“La presencia italiana en Santa Fe seguramente está muy interconectada con la capacidad de la región de producir. Los italianos llegaron aquí, a la Argentina, para trabajar. Y eso me gusta siempre subrayarlo porque la presencia italiana en las Américas, no solo en Argentina, no fue nunca -nunca- como parte de un intento colonial.
“Los italianos -afirmó el diplomático- no solo en Argentina, sino también en Brasil, en Uruguay, hasta Estados Unidos y Canadá, siempre llegaron aquí para trabajar, trajeron la cultura del trabajo y produjeron resultados enormes. Y Argentina es la demostración del éxito de esos trabajadores serios”.
Con algo más de US$ 2 mil millones de intercambio y llegada de maquinarias e insumos italianos al país, el embajador Nicoletti analizó el futuro del vínculo en el marco del reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea.
“Italia fue el país gracias al cual ese acuerdo fue firmado. Lo fue porque, por regla, Italia tenía muchas dudas, porque había temores sobre la competencia argentina, uruguaya o brasileña en varios productos. Pero el mundo ha cambiado y de manera muy pragmática el gobierno italiano vio las cosas con ojos distintos. Y entonces está apostando en Italia y en Europa, con Argentina y América Latina.
“Yo veo -añadió- una dinámica muy positiva, de verdad, muy positiva. Nuestro objetivo será exportar -hacia el final del 2027- hasta 700 mil millones de Euros; pero Italia importa muchísimo, porque no tiene prácticamente materia prima. Eso significa muchas más oportunidades para Argentina”.
Consultado sobre la visión desde Italia del proceso de reformas estructurales en la Argentina, y las posibilidades de que se generen inversiones italianas en el país, el diplomático fue enfático en señalar que por ese camino “se van a generar inversiones italianas nuevas.
“Claramente -destacó- eso está en manos de los argentinos. Son los argentinos los primeros que tienen que tener confianza en su propio país. Esta confianza genera la de los inversores italianos, que tienen muchas ganas de hacer inversiones en Argentina”.
Añadió que “cuando los italianos pensamos América Latina, el primer país en el cual pensamos es Argentina, sin duda. Pero lo que es importante para los empresarios, los inversores, es que el marco jurídico sea claro, que no haya un cambio de ruta de 180 grados.
“Porque si hay inestabilidad, se crean dudas y temores. Entonces, lo que es sumamente importante es que Argentina elija un modelo económico que caracteriza a occidente y que sea estable. De manera que esto va a permitir mucha más inversión”.
Sobre el acuerdo entre YPF y ENI para exportar energía desde Vaca Muerta, en contraste con la guerra en Medio Oriente, Nicoletti dijo que “las condiciones geopolíticas favorecen a la Argentina” e incluso al acuerdo Mercosur-UE, cuyo inicio “temporal” permitirá -en la visión del embajador- observar sus conveniencias.
Por último, consultado sobre la dinámica migratoria y los desafíos del Estado de Bienestar que ha caracterizado a Europa, el diplomático apuntó que “esa es una dinámica muy compleja. La Unión Europea está siguiendo lo que fueron las propuestas del gobierno italiano, del gobierno de Giorgia Meloni, de poder lograr soluciones si África se desarrolla”.
“El Plan Mattei -es un gran plan de inversiones- tiene una característica importantísima, que se apoya en autoridades locales -no tiene una postura colonialista- para el desarrollo ante las reales necesidades de las poblaciones, de manera que los países pueden crecer subiendo la calidad de la vida y reduciendo las migraciones. Y muchos países están mirando al ejemplo italiano”, concluyó.
Agasajo en la BCSF
El embajador Nicoletti y el cónsul general de Italia en Rosario, Marco Bocchi, fueron agasajados en la Bolsa de Comercio de Santa Fe con un almuerzo ofrecido por el presidente de la entidad y vicecónsul de Italia en la ciudad, Juan Pablo Durando.
El titular de la BCSF repasó las raíces italianas en la región y el legado invalorable en cuanto a la cultura del trabajo, el cooperativismo y la innovación productiva.
Por su parte Nicoletti puso de relieve la oportunidad que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur abría para ambos países y recordó que Italia, en la discusión previa dentro del bloque, había cambiado de posición y eso había llevado a lograr la mayoría necesaria para el acuerdo.
Al almuerzo asistieron integrantes de la mesa directiva, entre ellos la secretaria, Teresa Avilé Crepo; el prosecretario, Manuel Salva; el tesorero, Joaquín Echagüe; el protesorero, Carlos Sansevich y el gerente general. Germán Dobler. También lo hicieron el ministro de Gobierno, Fabián Bastía y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
Por la Municipalidad asistieron las secretarias de Producción y de Cultura, Rosario Alemán y Luciana Ceresola, respectivamente. Además, participaron los ex presidentes de la BCSF, Mario Vigo Leguizamón y Gustavo Vittori y los directores Néstor Belgrano, Juan José Preciado, Lisandro Bechis, Matías Tomati y María José Correa.
Participaron también la rectora de la UNL, Laura Taravella;por la UCSF, María Gutiérrez Peart; por Aceleradora del Litoral, Daniel Scacchi; Leonardo Williner (Grupo SanCor); Gonzalo Turri (Cooperativa Lehmann); Leandro Basso (Grupo Basso); Enzo Zamboni (Cámara de Comercio Exterior), abriel Corrado (Comercio e Industria de Rafaela) y las señoras Laura Penedo y Teresa Pandolfo por la BCSF
“Llegar al mundo”
El doctor Durando, por su parte, remarcó que Argentina y Santa Fe estaban “en condiciones de llegar con sus productos a un mundo con exigencias” y habló de la importancia de la trazabilidad de la producción y del Programa Argentino de Carbono Neutro, temas en los cuales trabaja la Bolsa de Comercio de Santa Fe junto con las otras Bolsas de Cereales del país.
El secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, al final del almuerzo destacó cuatro puntos: el acuerdo UE- Mercosur que deberá trabajarse internamente; el entramado productivo de esta provincia al que calificó de “poderoso”; el entramado científico tecnológico, indicando que pocas provincias lo tenían y bregó por una alianza público-privada y respecto de alcanzar consensos.
En el transcurso del almuerzo se escucharon las participaciones del cónsul Bocchi, de los doctores Vittori y Vigo Leguizamón; de empresarios como los señores Belgrano (sector lácteo) y Basso (válvulas) y del ministro de Gobierno.
Bastía puso de relieve que la provincia había trabajado mucho en políticas de seguridad y de educación, además de tener medidas activas en apoyo de la producción. En igual sentido, se expresó, la señora Alemán, en nombre de la Municipalidad de Santa Fe.
Cabe recordar que previamente a la llegada a la Bolsa, los visitantes saludaron al gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno; conocieron el Museo de la Constitución Nacional y mantuvieron una reunión en la Legislatura por el senador Felipe Michig, presidente provisional del Senado.
Después del almuerzo, los diplomáticos se reunieron con las asociaciones italianas y visitaron la Manzana Jesuítica, acompañados por el rector, Emmauel Sicre (SJ) y el director provincial de Turismo, Franco Arone.