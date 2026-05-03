Fabrizio Nicoletti en la Bolsa de Comercio de Santa Fe

El embajador italiano dice que la Argentina está “ante una autopista” para su desarrollo

El diplomático dijo que “depende de los argentinos”. Resaltó la cultura italiana del trabajo, ponderó como una oportunidad el acuerdo Mercosur-UE y destacó la política de Giorgia Meloni para aportar al desarrollo en África como forma de contener las migraciones.