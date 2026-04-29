El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro con el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, en el que abordaron distintos ejes de la agenda bilateral, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación productiva, científica y cultural.
Pullaro y el embajador de Italia se reunieron para impulsar inversiones, ciencia y cultura
El gobernador de Santa Fe recibió este miércoles a Fabrizio Nicoletti y acordó fortalecer la cooperación bilateral en áreas productivas, científicas y culturales, con foco en nuevas oportunidades de desarrollo e intercambio.
La reunión sirvió para ratificar la voluntad de ambas partes de consolidar una agenda de trabajo común orientada a generar nuevas oportunidades de desarrollo, inversión e intercambio en beneficio mutuo.
Del encuentro participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Cultura, Susana Rueda; la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
Tras la reunión, Díaz destacó que la visita del diplomático permitió desplegar “una agenda muy relevante en lo que respecta al vínculo con el Gobierno de Santa Fe”, y subrayó que durante el intercambio se analizó el contexto internacional y los lazos que unen a la provincia con Europa, en particular con Italia.
En ese sentido, remarcó la coincidencia en valores como la defensa del Estado de derecho, la estabilidad jurídica y el fortalecimiento de los sistemas productivos.
El funcionario puso el acento en el potencial de articulación entre pequeñas y medianas empresas de ambos territorios. “Es muy valiosa la posibilidad de trabajar con pymes, especialmente en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que abre oportunidades para establecer vínculos como socios estratégicos”, señaló.
Cooperación e intercambio
Durante el encuentro también se analizaron las perspectivas de ampliación del comercio bilateral y las líneas de cooperación ya existentes entre Italia y Argentina. Díaz destacó, además, la dimensión cultural del vínculo, que se expresa en más de 40 hermanamientos entre ciudades italianas y santafesinas.
“Se trata de relaciones que queremos fortalecer para profundizar el intercambio y el trabajo conjunto”, indicó.
Agenda institucional
Nicoletti, quien asumió como embajador en Argentina el 13 de noviembre de 2025, continuó su agenda en la ciudad de Santa Fe con una reunión en la Bolsa de Comercio, donde mantuvo contactos con representantes de sectores productivos de la provincia con el objetivo de promover nuevos vínculos e iniciativas conjuntas.