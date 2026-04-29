La semana pasada, el Gobierno provincial, junto con la Municipalidad de Santa Fe, anunció una serie de obras millonarias para la puesta en valor de distintos espacios públicos de la ciudad, entre los que se destacan el Acceso Oeste por la autopista y los parques Garay y del Sur.
5 obras que en los próximos meses transformarán el Parque Garay
Se trata de la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés. También realizarán el bacheo y repavimentación de las calles internas. El objetivo es revalorizar el uso del espacio público y acompañar la llegada de los Juegos Suramericanos.
Se trata de una transformación urbana de gran escala que busca revalorizar el uso del espacio público y acompañar la llegada de los Juegos Suramericanos. La inversión total de la Provincia ascenderá a unos 7.100 millones de pesos.
El proyecto para el Parque Garay tendrá, en particular, una inversión estimada de 3.850 millones de pesos. El mismo fue elaborado por el Municipio y será financiado por la Provincia. Surgió en el marco de un compromiso asumido por el gobierno provincial como contraprestación por la cesión de terrenos para la Estación Policial Centro por parte del Municipio.
El intendente Poletti valoró el trabajo “coordinado entre los distintos niveles del Estado” y afirmó que “las obras proyectadas responden a demandas históricas de la ciudad”. Por su parte, el gobernador sostuvo que el objetivo es “recuperar el valor de vivir en esta capital”.
Vecinos expectantes
“Son obras muy esperadas, que veníamos reclamando desde hace rato para ponerlo en condiciones”, dijo Graciela Pieroni, al frente de la Vecinal Parque Garay, y destacó que habían reclamado puntualmente al Estado “la reactivación de la pista de ciclismo, porque le da mucha vida a la zona noroeste del parque”.
“No estábamos al tanto del Jardín Japonés, así que estamos expectantes con este anuncio”, agregó la vecinalista, y expresó su agrado por la restauración del anfiteatro y el piletón. “Después habrá que mantenerlo para que todo esto dure en el tiempo, porque siempre pasa que se abandona”.
Respecto de las obras de iluminación, Pieroni dijo: “Estamos complicados”, y mencionó que “se hacen los reclamos pero siempre se demoran en reponerla, así que tenemos mucha expectativa con estas nuevas obras de iluminación, a ver si le dan una solución definitiva al tema”.
Los cinco frentes
El plan se estructura en una serie de obras estratégicas que buscan consolidar al parque como un polo recreativo, deportivo y cultural activo durante todo el año, promoviendo el uso continuo de su infraestructura y la apropiación social del espacio.
Contempla cinco frentes de obra: la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés.
Uno. La pileta
La pileta será reconvertida en una plataforma multipropósito para su uso fuera de la temporada estival. Tendrá 75 metros de diámetro, una profundidad máxima de 1,05 metros y un volumen de 3.100 m³ de agua. El área a intervenir es de unos 5.000 metros cuadrados.
Está diseñada bajo un criterio de uso flexible y estacional: durante el verano funcionará como natatorio y, fuera de temporada, se transformará en un playón multipropósito para actividades recreativas, culturales y comunitarias, garantizando su utilización los 365 días del año.
En cuanto al proceso de licitación y adjudicación, la Municipalidad informó que está previsto que se lleve a cabo entre mayo y junio, con un plazo de obra estimado de entre 4 y 5 meses.
Esta intervención incluye, además, obras complementarias de perforación y la compra de bombas necesarias para asegurar el óptimo estado del agua de los lagos.
Dos. El Parque de los Niños
En el Parque de los Niños se renovarán los juegos infantiles, se incorporarán estructuras de gran escala y se pondrá en valor el anfiteatro, además de mejorar las sendas peatonales.
La obra incluirá la renovación de espacios existentes, configurando un ámbito inclusivo, accesible y orientado al encuentro familiar, según se indicó. Esta intervención también se licitará entre mayo y junio y tendrá un plazo de ejecución de entre 4 y 5 meses.
Tres. La pista de ciclismo
Asimismo, se prevé el reasfaltado de la pista de ciclismo “Clodomiro Cortoni”, que además contempla el bacheo de las calles internas del parque.
Su licitación está prevista entre junio y julio, con un plazo de obra de entre 2 y 4 meses.
Cuatro. El Imusa
La ampliación del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) prevé la incorporación de nuevas áreas de atención y servicios. Así, contará con sala de necropsia y áreas de espera y administración, fortaleciendo el servicio público vinculado al bienestar animal.
Esta obra tendrá un plazo estimado de entre 5 y 6 meses, con licitación entre junio y julio.
Cinco. El Jardín Japonés
Por último, la intervención también contempla la readecuación del Jardín Japonés del Litoral.
La obra aportará valor paisajístico y cultural a este espacio verde, con un plazo de ejecución de entre 3 y 4 meses.
El parque, un emblema
El Parque Garay está ubicado en el sector oeste de la ciudad y se caracteriza por su extensa arboleda, senderos y sectores recreativos, que lo convierten en un punto de encuentro para familias, deportistas y actividades culturales.
Se trata de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital provincial. Su origen se remonta a comienzos del siglo XX, cuando fue proyectado como parte de un plan de expansión urbana que buscaba dotar a la ciudad de grandes pulmones verdes.
A lo largo de las décadas, el parque se consolidó como un lugar clave para la vida social santafesina, con intervenciones que incluyeron forestación, incorporación de infraestructura y sucesivas puestas en valor, manteniendo hasta hoy su identidad como un espacio público central para el esparcimiento y la convivencia.
La Estación Policial
En paralelo a estas obras anunciadas la semana pasada, la Provincia avanza desde el año pasado con la construcción de la primera Estación Policial, que estará ubicada en el sector norte del parque. Con una inversión de casi 13 mil millones de pesos, se levanta un edificio de 9.000 metros cuadrados diseñado para optimizar el trabajo operativo policial.
En su conjunto, todas estas intervenciones buscan no solo renovar la infraestructura existente, sino también consolidar al Parque Garay como un espacio moderno, dinámico e inclusivo, que fortalezca su rol como punto de encuentro de los vecinos, quienes ya manifiestan entusiasmo y lo reconocen como parte de la identidad de la ciudad.