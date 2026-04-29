Santa Fe ciudad

5 obras que en los próximos meses transformarán el Parque Garay

Se trata de la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés. También realizarán el bacheo y repavimentación de las calles internas. El objetivo es revalorizar el uso del espacio público y acompañar la llegada de los Juegos Suramericanos.